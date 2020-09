Ana Carrasco: "Quiero comenzar pronto la recuperación"

La piloto murciana Ana Carrasco Gabarrón dijo anoche que se encuentra bien y con deseos de regresar a Barcelona "pronto" y comenzar su recuperación "lo antes posible".

"Hola a todos, estoy bien, estoy en el Hospital en Portugal, tuve una caída esta mañana y me he lastimado un poco la espalda, tengo fractura de las vértebras D4 y D6 pero me siento bien. Vamos a ver si puedo ir a Barcelona pronto y empezar con mi recuperación lo antes posible", ha comentado Carrasco en las redes sociales.

La piloto española se encuentra ingresada en un hospital de Lisboa tras fracturarse dos vértebras en un accidente mientras realizaba un test en el circuito de Estoril.

Según ha informado en un comunicado su equipo, Kawasaki Provec, la murciana tiene "fracturas en las vértebras D4 y D6" y está "consciente y recibiendo tratamiento experto" en el hospital Sao Francisco de Xavier.

"Sufre dolor en la zona de la espalda, pero mueve todas sus extremidades y tiene sensibilidad en todo el cuerpo", han matizado en la nota.

Horas después, el equipo ha indicado en un nuevo comunicado que Carrasco además presenta "un golpe en la cabeza y un traumatismo en el tobillo izquierdo", pero ha insistido en que "mueve y siente todas las extremidades con normalidad".

Ahora se gestiona su traslado a la Clínica Dexeus, en Barcelona, donde la piloto reside y donde Kawasaki cuenta "con todo su equipo medico".

"El tiempo de recuperación se determinará una vez realizadas las pruebas en Barcelona", concluyó el equipo.