Alonso Gómez López: "Ha sido un honor representar al deporte de la Región"

Alonso Gómez López, Director General de Deportes, ha confirmado este miércoles, horas antes del comienzo de la campaña electoral del 26M, lo que era un secreto a voces y es que una vez se conforme el nuevo Gobierno Regional, por decisión propia, no seguirá al frente del Deporte de la Región de Murcia. En una rueda de prensa intensa y cargada de momentos emocionantes López ha indicado que "antes de que se abrá la campaña electoral y antes de que arranque quería despedirme de la gente del deporte, deportistas, federaciones, clubes, ayuntamientos...Era imprescendible para mi hacerlo de esta manera y de una forma pública. La gente de mi equipo ya sabía que la decisión estaba tomada desde hace siete u ocho meses y me pidieron que llegara hasta el final de la legislatura".

Gómez López ha indicado que "como cartagenero y murciano ha sido un honor representar al deporte de la Región de Murcia. He llevado con mucho orgullo este trabajo y me he entregado en cuerpo y alma".

"Quiero dar las gracias a mi familia, que desde el primer día me ha estado apoyando. En estos cuatro años he hecho 140.000 kilómetros, 1250 visitas y 1500 actos tanto en deporte de base como en deporte de élite. Tengo que agradecer el cariño que me han dado los deportistas y he tratado de devolvérselo".

Gómez López ha resaltado que "no estoy cansado y seguiré pidiendo a los dirigentes que continuen con su apoyo al deporte".

Por último se le ha interrogado sobre cual ha sido el acontecmiento que más destaca en este tiempo "sin lugar a dudas el 30 de septiembre ha sido el mejor día en la historia de nuestro deporte con el título de campeón del mundo de Alejandro Valverde, con la victoria de Ana Carrasco de motocilismo, el triunfo de Carlos Alcaraz en la Copa Davis junior o la medalla de bronce de Laura Gil en el campeonato del mundo de baloncesto. Otra de las cuestiones por las que me voy feliz es haber trabajado por el auge de nuestro deporte femenino".