Almela: "Queremos apostar por un proyecto de cantera y por eso prescindimos de Cordero"

En la mañana de hoy comparecieron en la sala de prensa de Nueva Condomina el presidente de la entidad, José María Almela, el consejero, Enrique Baeza, y Pedro Cordero, para anunciar la no continuidad de este último como director deportivo del Real Murcia CF. Comenzó hablando el presidente sobre los motivos de prescindir de sus servicios: “Ha cumplido con el objetivo que se marcó cuando llegó. Pero prescindimos de él con la intención de implementar un nuevo modelo de club basado en la cantera y pensando en planificar la próxima campaña”.

José María Almela quiso mostrar el “agradecimiento desde el consejo hacia él por el trabajo que ha realizado. Dentro del Consejo estimamos que ahora mismo tenemos que replantarnos el proyecto deportivo para el futuro y entendemos que no Pedro no es la persona indónea para este proyecto”.

Tras la intervención del presidente, Pedro Cordero tomó la palabra: “Lo que se me encomendó era reestructurar la plantilla, ya que era más importante la parte económica del club. Dentro de mi experiencia he trabajado tanto con la parte económica del club como con los jugadores para lograr ese equilibrio económico”. "He cumplido con el trabajo que se me pidió cuando llegué a Murcia y a mi me hubiera gustado comenzar a preparar un proyecto más ambicioso de cara al futuro pero también entiendo que en este club ahora mismo lo que toca es centrarse en lo económico. Me habría gustado haber podido formar una plantilla más completa para esta segunda vuelta de la competición". También lanzó un mensaje al Consejo resaltando que "ahora toca unidos y evitar distanciamientos". Sobre la figura de Juanma Valero resalta que "espero que el Real Murcia haga todo lo posible para que vuelva. Para mi ha sido una persona muy importante en este tiempo aquí y sería muy importante que regrese".

Cordero finalizó: “Agradezco a la entidad por confiar en mí y a todas las personas que han trabajado conmigo diariamente, estoy contento con mi trabajo, pero he decidido dar un paso al lado”.

Por último, Enrique Baeza dejó claro que “este consejo de administración está muy unido y está trabajando por el bien del Real Murcia”.

El presidente Almela terminó la comparencia señalando que "Javi Motos es nuestro entrenador y lo seguirá siendo".