Álex Yepes: "Ganará la liga el equipo que más sepa sufrir"

Álex, segundo capitán de ElPozo Murcia Costa Cálida, ha dicho este miércoles que ganará "seguramente" el título de liga de primera división de fútbol sala el equipo que "más sepa sufrir y esté mentalmente bien" en la fase final exprés.

El pívot ciezano, de 31 años y que lleva una década en el equipo, ha hablado tras el entrenamiento que el equipo dirigido por el argentino Diego Giustozzi ha realizado para preparar su primer partido el miércoles 24 de junio a las cinco de la tarde frente al Palma Futsal en Málaga.

"Los horarios los pone la televisión y no tendrá otros, pero hay que dejarse de excusas y jugar a la hora que sea. Es un 'play off' muy atípico con cuartos, semifinal y final a un partido en el que no hay margen de error, pues el que pierda se va a casa", ha avisado.

Del Palma ha resaltado que es "un rival durísimo que compite muy bien" y junto a ElPozo, los que "están en mejor forma física de los ocho que estarán".

"Por mucho que nos hayamos preparado durante dos meses en casa y hayamos llegado bastante bien, hay que coger ritmo de partidos y de competición", ha comentado antes de valorar que ElPozo esté con su plantilla al completo.

"Estamos los 15 jugadores disponibles y pelearemos por una liga que está cerca, a tres partidos. Queremos levantar un trofeo que llevamos diez años sin ganar. Nos vamos a vaciar y dejar la piel, eso lo tengo seguro al 100 %", ha manifestado.