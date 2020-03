Álex Yepes: "Estoy donde siempre he soñado estar"

Álex Yepes, jugador ElPozo Murcia Costa Cálida, ha dicho este martes tras renovar hasta junio de 2023 que aspira a retirarse como jugador grana: "ElPozo me lo ha dado todo, no he conocido otro equipo profesional y ojalá no lo conozca".

Del pívot ciezano internacional con España, quien el 12 de marzo cumplirá 31 años y lleva una década en la plantilla grana, ha afirmado el director general y deportivo del club, Fran Serrejón, que "tiene que seguir siendo un jugador muy importante en el equipo" tras calificar el día de "feliz" porque el club y Álex estaban "destinados a llegar a un acuerdo".

"No fue difícil porque cuando dos partes queremos entendernos, lo hacemos. Es lógico que haya habido un tira y afloja, pero siempre hubo buen entendimiento y lo que se haya dicho fuera y en las redes sociales son habladurías", ha comentado Álex.

"Mi prioridad es ElPozo y lo será siempre hasta que acabe mi carrera o me vaya y ojalá me pueda retirar aquí", ha añadido al mostrarse agradecido y con ganas de corresponder "a la confianza que se ha vuelto a depositar" en él" con "goles y ayudando a ganar".

"Estar en ElPozo es lo que siempre he soñado y son muchos años en este club, con cosas buenas y otras malas", ha añadido.

En la presente liga, el Diablo de Cieza, como se le llama, ha marcado nueve goles en 20 partidos, números por debajo de lo esperado para él: "Tengo mucho margen de mejora y no está siendo un año muy bueno para mí, pero espero dar mucho más para llegar lo más alto posible ahora que empieza lo más importante de la temporada".

El conjunto de Diego Giustozzi disputa desde este viernes la 31 Copa de España en Málaga: "Sabemos el potencial que tenemos, llegamos en buen momento y debemos afrontarla como si tuviéramos ya una final en cuartos ante el Levante, pues perder te hace volver a casa".

"El primer encuentro es el que más cuesta, pues hay que soltar las piernas y tomar la iniciativa, pero somos ElPozo y vamos a ir a Málaga ganar el título, de eso que no le quepa la menor duda a nadie", ha apostillado.