Álex Ruiz consigue el triunfo para Valverde Team en la primera etapa en línea post confinamiento

Fue difícil, más incluso de lo que se esperaba aquel 14 de marzo. El regreso a las carreras se dilataba y los objetivos a corto y medio plazo parecían desvanecerse. El equipo no desfalleció, el trabajo no se detuvo en ningún momento, durante semanas sólo en rodillo. Los mensajes entre compañeros y técnicos animaban a seguir esforzándose a la espera de la buena nueva.

No sin el trabajo impagable de los organizadores y sólo tras el permiso de las autoridades sanitarias, Vuelta a Zamora iba a marcar ese esperado reinicio. Cuatro meses después, con una pequeña concentración en Murcia como único punto intermedio, volvía el ciclismo.

Valverde Team-Terra Fecundis viajó a la provincia castellana con las mochilas cargadas de ilusión, aunque seguro que no menos que los otros quince equipos participantes. Lo mejor del panorama élite y sub 23 nacional, una carrera con solera en la categoría, que este año contaba además con el interés propio de esos eventos que significan mucho más que una mera prueba deportiva.

Más de 140 kilómetros, muchos después de tantos meses sin competir y tan sólo los poco más de 3 km del prólogo del martes, donde Eloy Teruel ya rascó un meritorio tercer puesto para Valverde Team-Terra Fecundis. El viento provocó abanicos; la velocidad generó tensión, pero todo el equipo llegó hasta los metros finales en Roales del Pan en disposición de pelear por la victoria. El propio Eloy resultó clave para situar y proteger a Álex Ruiz en posiciones delanteras. El catalán, el hombre rápido de la formación murciana, midió bien, calculó el impacto del viento de cara y, con un último golpe de riñón magnífico, lograba la victoria más importante en la todavía corta trayectoria del equipo en esta categoría.

Álex Ruiz: "He estado delante durante toda la etapa, me encontraba bien de sensaciones y no he perdido la cara a la carrera en ningún momento. Sabía que lo podía hacer bien pero no me imaginaba ganar, sobre todo viendo el nivel que había en esta carrera. Me he situado bien antes de las vueltas finales al circuito, ahí me he mantenido siempre entre los quince primeros. En el sprint había que tener cuidado, ya que pegaba el viento de cara muy fuerte. He esperado al último momento y en cuanto ha arrancado Alberto Serrano delante mío he saltado a su rueda. Pensaba que no llegaba, que me costaría remontarle, pero lo he conseguido justo al final con el último golpe de riñón".

"Me alegro muchísimo por mí pero también por el equipo. Vamos a todas las carreras con muchas ganas de hacerlo bien, trabajamos al máximo y pienso que nos merecíamos un triunfo así. ¿La mejor victoria del equipo? También para mí".

Buena parte de la general se resolverá este jueves con la etapa reina de la carrera. Otros 140 kilómetros con perfil muy quebrado y seis pasos de montaña puntuables. Eloy Teruel, cuarto en la general, se encuentra a sólo 6" del también murciano Víctor Romero (Súper Froiz).