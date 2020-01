Álex Peque: "Seguimos trabajando igual"

Álex Peque ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación después del entrenamiento de la primera plantilla del Real Murcia en el Estadio Enrique Roca de Murcia.

Al extremo grana le preguntaron si les afectan o les benefician estas tres últimas victorias en el día a día: << Seguimos con la misma dinámica, estamos trabajando igual. Incluso antes cuando llevábamos la racha mala y ahora que llevamos la racha buena seguimos esforzándonos día a día, trabajando para conseguir el objetivo>>. <<Sí que es verdad que te da tranquilidad ese colchón de puntos, pero toca seguir trabajando día a día, seguir intentando ganar todos los partidos y sacar puntos en todos>>.

Peque ha hablado sobre las mejoras del equipo al comienzo de esta segunda vuelta: <<Sobre todo la función en área, tanto defensiva como ofensiva. Hemos estado bastante bien. Es normal cometer errores pero los hemos solventado muy bien y arriba hemos tenido puntería>>.

También se ha pronunciado sobre lo que dijo el míster de que no jugar partidos entre semana beneficiaba a la hora de explicar de forma más individualizada el trabajo: <<Tiene razón porque era terminar un partido, te recuperabas y rápidamente tenías que preparar otro. Así al no jugar entre semana tenemos más tiempo para preparar el partido y focalizar el trabajo tanto individualmente como grupalmente, y creo que nos está beneficiando>>.

El jugador murciano ha hablado sobre su situación a nivel personal en el club: <<Me siento muy bien. He pasado por una lesión complicada, que no me impedía jugar pero que me limitaba bastante. Todavía tengo mucho que dar y lo mejor está por llegar>>. <<La lesión está bastante controlada, con mucho trabajo, esfuerzo e hincapié día a día>>.

También ha hablado del partido de este domingo frente al San Fernando CD: <<Sabemos que con el nuevo entrenador todo el mundo quiere demostrar, salir y hacerlo lo mejor posible. Va a ser un partido muy difícil y complicado, esperamos traernos los 3 puntos>>.

Para finalizar, ha señalado lo que supondría sacar una victoria de San Fernando: <<Lo ideal sería sacar los 3 puntos de allí. Con una victoria cambiaría todo y podríamos mirar hacia los puestos de más arriba>>.