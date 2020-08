Álex Martín: “En Cartagena me siento como en casa y quiero quedarme muchos años”

El FC Cartagena SAD ha presentado en el día de hoy a Álex Martín como nuevo jugador de la entidad albinegra. El futbolista canario llega al Efesé traspasado por el CD Leganés y ha firmado hasta el 2023.

Durante el acto, que ha tenido lugar en la sede del FCC Business, el jugador ha asegurado que “quiero darle las gracias a todos por darme la oportunidad de pertenecer a este gran club. Aquí me siento como en casa y me siento muy querido por la afición. Ojalá me quede aquí muchos años dando mi mejor nivel”.

Preguntado por la importancia que ha tenido la presencia de Borja Jiménez para que acabara firmando en el FC Cartagena, el jugador aseguró que “ha sido muy importante para mí porque me ha devuelto la confianza. Me devolvió a mi posición y me ha hecho sentirme importante otra vez”.

Un Álex Martín que habló también del objetivo con el que aterriza en el club albinegro: “Es entrenar día a día y aportar al equipo todo lo que pueda. Este es un año importante para todos y tenemos la esperanza puesta en que sea una gran temporada para todos. El Club está haciendo las cosas bien, y ya lo demostró el año pasado”.

Justo hoy se hace un mes del ascenso del Efesé a LaLiga SmartBank y el jugador canario reconoció que recuerda esa noche “con mucha felicidad, fue un día muy emocionante en el que se te pasa todo lo trabajado por la cabeza. Es algo que no puedo explicar”.

Por su parte, Manolo Breis ha comentado que “el año pasado, con los minutos que jugó, se ganó el estar con nosotros esta temporada. Es un futbolista en el que teníamos depositadas muchas ilusiones y con su rendimiento ha demostrado que tiene sitio en el fútbol profesional. Estamos convencidos de que nos va a ayudar a cumplir los objetivos marcados”.