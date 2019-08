Alejandro Valverde se posiciona en la general con una gran etapa en Javalambre

El cántabro Ángel Madrazo (Burgos BH) ha conquistado en solitario la quinta etapa de la Vuelta, disputada entre L'Eliana y el Observatorio Astronómico de Javalambre, de 170,7 kilómetros, primer final en alto que ha puesto de líder al colombiano Miguel Ángel "Supermán" López (Astana).

Victoria heroica de Madrazo, cántabro de 31, quien cruzó la meta haciendo buena una escapada de tres corredores, en solitario, con un tiempo de 4h.58.21. A 12 segundos llegó su compañero holandés Jetse Bol y a 21 José Herrada (Cofidis), sus compañeros de fuga.

Entre los favoritos destacó Miguel Angel López, quien dejó la compañía de sus rivales directos a 3 kilómetros de la cima. Aventajó en 12 segundos al esloveno Primoz Roglic y al español Alejandro Valverde y en 1:42 a un grupo con Nairo Quintana.

En la general López recupera la camiseta roja con 14 segundos sobre Roglic y 23 respecto a Quintana. Alejandro Valverde es cuarto a 28. El anterior líder, el irlandés Nicolas Roche, bajó a la quinta plaza. Este jueves la sexta etapa se disputa entre Mora de Rubielos y Ares del Maestrat, de 198,9 kilómetros.

Un gran Alejandro Valverde

El corredor murciano fue uno de los grandes artífices de la escabechina en el grupo de elegidos, con un potente ataque a menos de 4 km de la cima que dejó tras de sí únicamente a Roglic (TJV), Pogacar (UAD) y Miguel Ángel López (AST). Un demarraje del colombiano le permitía abrir una decena de segundos sobre el campeón del mundo, quien terminó 5º -a 59″ del ganador- y se ubicó 4º en la general, a 28″ de López. Por detrás, Nairo Quintana, que perdió contacto antes del ataque de su compañero, concluía 8º, cediendo casi un minuto con López pero manteniéndose en el podio provisional: es 3º, a 23″.

Al final de la etapa, en los micrófonos de COPE el de Las Lumbreras decía "Nairo no ha fallado. Sigue estando fuerte y hoy ha perdido tiempo, pero ha sido relativamente poco. Fallar sería perder cinco minutos, por ejemplo. Era una subida que le venía bien, pero no todos los días se está igual. Yo he seguido para adelante, intentando que ‘Superman’ se nos fuese lo menos posible. De momento hoy he tenido piernas; no podemos ir más que día a día, y Nairo continúa siendo nuestro líder, por supuesto”.