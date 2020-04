Alejandro Gómez: "Nos vamos a encontrar con grandes problemas financieros"

El director general del UCAM Murcia Club Baloncesto, Alejandro Gómez, ha reconocido que pretendían "acabar la temporada de otra manera, con mejor sabor de boca" y ha vaticinado que deberán hacer frente a "grandes problemas financieros" de cara a la próxima temporada como consecuencia de los efectos económicos de la crisis sanitaria del coronavirus Covid19.

El ejecutivo del club universitario ha hablado con los miembros de la plantilla para contarles lo que se trató en la asamblea de la ACB, que concluyó con la decisión de intentar acabar la temporada con una fase por el título con los 12 primeros clasificados y sin descensos a la LEB Oro.

Gómez ha revelado el contenido del encuentro telemático con los jugadores y técnicos: "Hemos hablado con ellos y no hay que olvidar que hay jugadores solos y que estaban agobiados. Les he transmitido lo orgulloso que estábamos de ellos y que debíamos aceptar que estamos en le puesto 16 con siete victorias, que no es lo que nos gustaría, y pretendíamos acabar la temporada de otra manera, con mejor sabor de boca".

Además, ha puesto en valor al apoyo de la Universidad Católica y su presidente, José Luis Mendoza. "La propiedad se ha comportado de forma seria y lo mejor posible y se ha adelantado a los problemas financieros con los que nos encontraremos, que serán grandes. A los jugadores les hicimos ver la que nos viene encima de cara a la próxima temporada y lo entendieron y mostraron estar implicados con el club", ha manifestado aludiendo a la medida aceptada por la plantilla de ver reducidos sus emolumentos de este curso en un 18%.

Gómez ha valorado el papel de la ACB, con su presidente, Antonio Martín, a la cabeza para tratar de darle un final deportivo a la competición a pesar de la expansión del coronavirus: "Lo primero es agradecer el trabajo encomiable que están haciendo en la ACB para salvar la temporada en las mejores condiciones posibles y luego decir que nuestro objetivo número 1 era jugar y por eso la plantilla estaba en Murcia. Queríamos demostrar nuestro potencial y estar en una posición más acorde al trabajo realizado".

El director general del UCAM CB no ha ocultado el dolor que le causa no poder brindarle otra despedida a los aficionados.

"Es por los que más lo lamento. Queríamos devolverles todo el cariño y la ilusión que nos han transmitido durante la temporada, sobre todo en los malos momentos, como en el partido ante el Unicaja. Teníamos ganas de darles una alegría y que se sintieran orgullosos de su equipo, aunque fuese viéndonos por televisión. Es una espina que tenemos clavada y que nos debe servir de acicate para ilusionar a la gente de cara a la próxima temporada y para eso vamos a trabajar desde ya", ha indicado refiréndose a la hinchada grana.