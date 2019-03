Alejandro Gómez denuncia que "el arbitraje nos está pasando factura"

Alejandro Gómez, director General de UCAM Murcia CB, ha estado hoy en los micrófonos de COPE para analizar la situación del equipo en la víspera de la primera gran final de la temporada que este miércoles le va a a enfrentar al Telenet de Amberes en el Palacio de los Deportes. Gómez ha sido muy contundente a la hora de señalar que el estamento arbitral está perjudicando a este equipo en la liga ACB. En algunos momentos ha señalado directamente al colegiado Carlos Cortés, que estuvo el pasado domingo en Valencia, y del que dice que "no perdona que la pasada temporada, gracias a una denuncia nuestra, tuvo que estar varias semanas sin pitar partidos después del encuentro de Bilbao cuando no señaló una falta a Hannah para evitar que el partido fuera a la prórroga ya que tenía un vuelo y si había prolongación perdía el mencionado vuelo". Cortés ya fue determinante en la derrota ante el Joventut de Badalona en un encuentro en el que sus decisiones fueron determinantes en la victoria de los catalanes "aquel día tampoco fue justo con sus decisiones".

Gómez ha indicado que "los colegiados son profesionales y como tal tienen que demostrarlo en la pista". También ha resaltado que "afortunadamente el nivel arbitral en nuestro país es muy elevado pero nosotros en partidos como el de Valencia, donde no podemos justificar la derrota con el arbitraje, Málaga o Joventut, como ejemplos más recientes. Lo que si es cierto es que en muchas ocasiones no podemos competir en las mismas condiciones. El criterio es muy distinto, no entiendo que en muchas ocasiones nuestros rivales vayan más de treinta veces al tiro libre, ya quisiéramos nosotros que esto nos pasara cuando jugamos en casa. Si somos duros, como dicen, en defensa, también lo somos en ataque y sin embargo a nuestros rivales no les señalan tantas faltas".

Sobre el partido ante Amberes ha resaltado que "necesitamos a la afición este miércoles en el Palacio. En Bélgica, cuando el Telenet estaba pasando problemas su público le llevó al arreón final. Hay que tener confianza en un equipo que lleva una gran trayectoria en Champions. Tenemos que ser conscientes de lo que hasta la fecha hemos hecho. Creo que hay gente que no le da valor a esta competición. Somos un equipo ambicioso, como nuestro presidente".

En la competición liguera indica que "el domingo ante el Zaragoza tenemos que volver a dar un paso adelante. En liga ACB tenemos doce jornadas. Lo que tengo claro es que no me voy a callar con lo que nos está pasando con el asunto arbitral. Estoy cansado y no me voy a callar. No puede ser que seamos el pupas y lo aceptemos y no digamos nada. No puede ser que haya árbitros que cuando sabes que te van a pitar ya eres consciente que te van a perjudicar".

Sobre la posibilidad de incorporar algún jugador ha resaltado que "nosotros seguimos trabajando. Tenemos mucha confianza en la plantilla. Hemos estado cerca de cerrar algún fichaje pero nos hemos encontrado con problemas de tanteo. Hay jugadores que nos han interesado pero tenemos problemas para sacarlos de sus equipos".