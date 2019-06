Alejandro Gómez: "El club no ha ingresado aún ni un Euro de las instituciones públicas, no tenemos respuesta"

Alejandro Gómez ha analizado este miércoles en los micrófonos de COPE la actualidad de UCAM Murcia CB, repasando lo que fue la temporada que acaba de terminar y los proyectos de cara a la nueva campaña. El dirigente del conjunto universitario ha destacado que "estamos a 26 de junio, la temporada terminó hace más de un mes y no hemos recibido dinero alguno de las instituciones, Ayuntamiento, Dirección General de Deportes y Turismo. Esto contrasta con lo que está sucediendo en otros clubes. Nosotros no pedimos una subvención, lo ideal sería un acuerdo de patrocinio con una serie de contraprestaciones. Hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta a qué está sucediendo con los compromisos correspondientes a la pasada temporada".

En la parcela deportiva hemos conocido estos días las renovaciones de Sito Alonso, Booker y Manu Lecomte y en este aspecto resalta que "tenemos claro que aquí sólo jugarán quienes quieran estar aquí. Booker y Lecomte han demostrado claramente su interés por seguir creciendo en Murcai. En cuanto a Sito Alonso el acuerdo se cerró tras la derrota ante Delteco GBC, cuando había muchas dudas sobre la permanencia en la categoría".

Gómez ha resaltado que "lo sucedido durante la pasada temporada debe servirnos para aprender de nuestros errores e intentar que no se vuelvan a producir en el futuro. Estamos trabajando para configurar una plantilla atractiva".

UCAM Murcia CB no contará la próxima temporada Vitor Benite, jugador sobre el que tenía derecho de tanteo. En este aspecto el Director General señala que "hemos hablado con Burgos, nosotros no estábamos en condiciones de ofrecerle a Benite la misma cantidad y hemos dado vía libre para que siga en Burgos".

Sobre Todorovic ha resaltado que "es difícil que siga aquí en Murcia, parece que su intención es marcharse fuera de España, la verdad es que no le vemos muy convencido por apostar por nuestro nuevo proyecto".

UCAM Murcia CB tiene previsto presentar la próxima semana la campaña de captación de abonados para la próxima temporada.