Alberto Toril: "El trabajo diario comienza a dar resultados"

El delantero grana Alberto Toril, autor del primer gol en el partido del pasado domingo ha comparecido este jueves, ante de comenzar el entrenamiento en el Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, para analizar cómo está siendo esta semana previa al enfrentamiento del sábado con el Villarrubia. . El delantero grana trasmitió las sensaciones del equipo tras la victoria frente al Recreativo Granada: "Veníamos trabajando bien desde hace ya tiempo aunque los resultados no acompañaran. El esfuerzo del equipo se vio reflejado el domingo, un partido muy trabajado, con paciencia y ahora esperamos que siga la racha el sábado". "Estamos preparados para el mes que nos viene, pero estamos centrados en el sábado. Una victoria nos daría mucha tranquilidad y confianza". También añadió que están "concentrados en ir partido a partido". El duelo del sábado frente al Villarrubia se jugará en césped artificial: "estar entrenando en esta superficie seguramente nos ayude a competir. Aunque ellos estén acostumbrados a jugar allí nosotros tenemos que salir a ganar".

El ariete mallorquín dio los motivos por los que cree que no está llegando la regularidad en cuanto a resultados: "Somos un equipo muy joven y a los equipos jóvenes les cuesta tener una estabilidad. Pero creo que estamos en el camino correcto, haciendo buenos partidos y si seguimos en esta línea encontraremos la regularidad".

"La directiva y el cuerpo técnico confían en nosotros y lo han demostrado. Nosotros estamos tranquilos y hacemos nuestro trabajo día a día lo mejor posible", respondió al ser preguntado por mercado de invierno.

Para finalizar, valoró su situación en el equipo actualmente: "el míster tiene mucha confianza en mí y yo también. Creo que lo he demostrado cuando he tenido la oportunidad. Estoy muy contento aquí y me siento muy bien".