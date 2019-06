Alberto Rodríguez: "Es un orgullo que te llame el Real Murcia"

El centrocampista lorquino Alberto Rodríguez ha sido presentado como nuevo jugador del Real Murcia en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. El centrocampista murciano estuvo acompañado durante la comparecencia ante la prensa por el presidente José María Almela, el director deportivo Julio Algar, el Decano de la Facultad de Derecho, David Morillas, y el ex jugador y capitán del Real Murcia, Pepe Vidaña.

Tras una breve presentación del presidente grana, Julio Algar hizo un repaso tanto de la trayectoria del jugador como de sus principales características. "Puede jugar tanto de interior, como de mediocentro o media punta. Tiene mucha capacidad ofensiva" afirmaba Algar cuando le pidieron una radiografía del nuevo futbolista pimentonero. Además, sobre su situación contractual dijo, "la idea principal es que esté en dinámica de primer equipo.Es un jugador al que conozco bien y representa perfectamante las características del equipo que estamos preparando".

El que fuera capitán del Real Murcia, Pepe Vidaña, ha sido el encargado de apadrinar a Alberto en su presentación y ha comenzado deseándole suerte y dándole la enhorabuena por "en un club en el que creces tanto como jugador como persona".

Por último, el protagonista del acto comenzó pidiendo disculpas tras la polémica creada en redes sociales durante las últimas horas: "Quiero pedir perdón por los mensajes que corren por las redes. No me representan, solo fue fruto de la inmadurez". Sobre el entrenador grana, Adrián Hernández, ha dicho que "no le conozco aunque si me he enfrentado a él en varias ocasiones y sus equipos siempre son complicados".

En lo deportivo aseguró que "es un orgullo que te llame el Real Murcia. Tengo ganas de empezar y mostrar lo que soy". El centrocampista ha renococido que no se siente vértigo por estar en el primer equipo de la región. Jugar en Nueva Condonmina será algo especial".