Adrián Hernández, sobre su renovación, "primero demostrar y después pedir"

Adrián Hernández, entrenador del Real Murcia, ha participado esta mañana en la sede de la FREMM en una charla con empresarios del metal. Antes de comenzar su intervención el técnico grana ha analizado la situación deportiva del equipo tras las últimas jornadas y después de la victoria del pasado domingo ante UCAM Murcia CF en el Estadio Enrique Roca de Murcia. En los últimos días se ha hablado mucho sobre su posible renovación del contrato con la entidad grana. Aprovechando su presencia ante los medios se le ha interrogado sobre este asunto indicando que "la verdad es que todo va muy deprisa. Todo es muy vertiginoso, a día de hoy no he tenido tiempo de pensar. Cuando tengamos los puntos que nos marcamos al principio de temporada será el momento de plantearse el futuro. Hasta ahora estoy centrado en los puntos que nos hacen falta. Lo que si está claro es que primero hay demostrar y después será el momento de pedir".

Francisco Tornel, presidente del Consejo de Administración del Real Murcia, ha acompañado al técnico en el acto celebrado en la FREMM y sobre el asunto de la continuidad de Adrián ha indicado que "como presidente del club mi obligación institucional es la de no tomar ninguna decisión de futuro hasta que no se resuelva el aumento de capital y se forme el nuevo Consejo. Ante esta situación no podemos tomar ninguna determinación para no hipotecar el futuro del Real Murcia. Como aficionado tengo claro que apostaría por la continuidad de Adrián ya que tengo claro que va a ser nuestro entrenador en Primera División. Tengo muy claro que nos va a llevar hasta la máxima categoría, lo renovaría ahora mismo pero en mi posición es normal esperar, todo va a depender como se configure el accionariado tras la finalización del proceso de ampliación".

Tornel también se ha referido al asunto de los préstamos convertibles en acciones indicando que "este asunto está ya solucionado, se ha convetido en acciones, no veo ningún problema. Toda la modificación estaturia que se hizo, en una parte, para que las personas se sintieran respaldaas. Creo que no hay ningún problema y ellos van a convertir los préstamos en acciones".