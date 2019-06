Adrián Hernández: "Quiero formar parte de la nueva historia del Real Murcia"

Adrián Hernández, nuevo entrenador del Real Murcia, se ha pasado por los micrófonos de COPE Murcia para analizar cómo está viviendo su llegada al primer club de la región. El técnico murciano ha indicado que "estoy viviendo una gran historia y trabajando para colaborar a dar una nueva vida al club de mi ciudad". Sobre el futuro resalta que "quiero formar parte en la nueva historia de este club. Estamos viviendo grandes momentos gracias al trabajo de un grupo de murcianos que están dando un giro a la historia. Hace años que no vivíamos una situación como la actual en la que el club llega al treinta de junio teniendo pagadas las deudas ante la AFE".

El nuevo entrenador ha dado un giro importante a su vida, el próximo viernes se despide de la docencia para centrarse exclusivamente en su trabajo como entrenador. "He apostado fuerte para cumplir un sueño como el Real Murcia, al que sigo desde niño, soy murciano y murcianista y para mi es un gran paso en mi carrera. Ahora paso a ejercer como profesional".

El Real Murcia comenzará la pretemporada el próximo 10 de julio y sobre la plantilla el nuevo entrenador ha resaltado que "me gustaría contar con los jugadores que vayan a seguir en Murcia. Todos tenemos que entender que estamos en una época complicada para la institución y no se pueden pagar las cifras que antes se pagaban. El club no está engañando a nadie y ofrece lo que va a poder pagar. Hay jugadores que están dispuestos a venir a jugar con nosotros cobrando incluso menos dinero. Poder jugar en un campo como Nueva Condomina y en un club como el Real Murcia es muy atractivo".