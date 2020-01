Adrián Hernández: "El partido de San Fernando puede ser un punto de inflexión en la clasificación"

Adrián Hernández atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que va a enfrentar este próximo domingo al Real Murcia contra el San Fernando CD en el Estadio Iberoamericano Bahía Sur. El plantel grana se ha entrenado este viernes en las instalaciones del Polideportivo Miguel Induráin de Ceutí.

El técnico grana comenzó hablando sobre cómo afronta el equipo el partido de este fin de semana: "Lo afrontamos con muchísima ilusión pero también con muchísima prudencia porque tenemos la situación de poder ganar por primera vez en el Bahía Sur, en tierras gaditanas, que nunca lo hemos conseguido,debemos tener los pies en el suelo y entendiendo la dificultad de un encuentro como el del domingo".

Después se ha pronunciado acerca de la situación actual del club grana y del San Fernando CD en comparación a la primera vuelta, en la que los gaditanos estaban líderes y los murcianos colistas: "Queda un mundo de temporada. Esto es un eterno retorno y en tres/cuatro semanas cambia la película una barbaridad, y si algo estoy aprendiendo en esto. Además tenemos la mala suerte de volver a enfrentarnos a un equipo que ha vuelto a cambiar de entrenador, como nos sucedió hace dos semanas en Algeciras. Esto implica que los jugadores van a salir con una dosis mayor de motivación".

Al técnico grabna se le ha interrogado sobre lo que tiene que hacer el equipo para traerse los 3 puntos este domingo: "Hay que defender bien la situación de tu área, que en Segunda División B vale para todos los partidos, y también ser lo más punzante posible en área contraria".

También le han preguntado cuál es el mensaje que da a los jugadores después de 3 victorias consecutivas: "La Segunda División B no perdona, está muy igualada y cualquiera puede ganar a cualquiera, entonces hay que hacer un trabajo psicológico diferente a cuando se pierde en este tipo de rachas". "Este partido puede ser un punto de inflexión para quebrar la clasificación de verdad".

Para finalizar, Hernández también se ha pronunciado acerca de la salida de Andy Escudero del club: "Él quería jugar, quería tener más minutos. La relación con él era fantástica y yo no le he podido dar los minutos que se merece. Seguramente en esto del fútbol no será un adiós, será un hasta luego".

A horas de cierre del mercado se ha referido a los últimos movimientos señalando que "hay equipos que han realizado muy buenas incorporaciones y además al Marbella han llegado jugadores como Juanmi Callejón o Esteban Granero".