Adrián Hernández: "No miro más allá del partido ante el Recreativo Granada"

El Real Murcia sigue preparando el partido del próximo domingo ante el Recreativo Granada en Nueva Condomina. Una vez conseguida la clasificación para la final de la Copa Federación y ante la acumulación de partidos durante el próximo mes de dicciembre. Adrián Hernández, antes de la sesión preparatoria del viernes, ha comparecido para analizar el enfrentamiento con el filial nazarí. En primer lugar trasmitió cómo veía al equipo tras el partido entre semana frente al Castellón: "Veo al equipo en buenas condiciones. Ayer algunos jugadores iban muy cansados muscularmente, hoy haremos una valoración. Sacaremos un once competitivo para conseguir sacar los 3 puntos en casa, ya necesitamos volver a saborear un triunfo".

Adrián Hernández explicó en qué situación estaba el equipo a estas alturas de temporada: "Hemos ganado confianza y conseguido una estabilidad defensiva que nos hacía falta. También hemos perdido un poco de alegría en ataque, sobre todo en liga. Como bloque hemos mejorado pero tenemos que buscar un equilibrio". También aclaró para qué está sirviendo las victorias en Copa Federación: "Estamos ganando tiempo al reloj: ganando en confianza, generando sinergias y manteniendo enchufados a 23 jugadores".

"Si miras el mes de diciembre a lo lejos, te asustas. Solo miramos al Recreativo Granada. Es nuestro foco, nuestros cinco sentidos y sentimientos están puestos en este partido", confesó. "El filial del Granada es un equipo que te obliga a terminar las jugadas para evitar contras. Transita rápido, con extremos con capacidad de uno contra uno. Te obliga a tener mucha atención". El entrenador grana habló acerca de los jugadores del filial: "Meseguer va a entrar en la convocatoria, por otro lado decidiremos entre Álex Melgar, Berto y Pedrosa porque Silvente no puede estar por sanción".

Para mejorar los resultados cree que al equipo le falta "presencia arriba con los laterales, romper líneas con el pase, transitar rápido y cargar el área". También halagó a Marcos Legaz tras haber salido del once en los últimos partidos: "Marcos lo tiene todo, los que lo veis entrenar día a día lo sabéis. Hay días que me pregunto por qué no es completamente profesional. Creo que es porque en su cabeza le falta ese punto de decir: “voy a competir y a demostrar lo que tengo dentro".

Sobre la fecha del partido final de la Copa Federación ha indicado que "en mi preparación de partido no va a influir jugar miércoles o jueves aunque, teniendo en cuenta que el día 6 es fiesta podría estar bien para la asistencia de público. Para la preparación del partido ante el Cartagena no va a influir mucho".

En el capítulo de la enfermería son baja Victor Curto, Álvaro Rodríguez, que ha comenzado a trabajar pero no estará en condiciones, mientras es muy complicado que Andy Escudero y Josema puedan entrar en convocatoria.