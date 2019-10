Adrián Hernández: "Los errores nos están penalizando demasiado"

Adrián Hernández, entrenador del Real Murcia, ha comparecido este jueves para analizar el partido del próximo domingo ante la Real Balompédica Linense. El equipo se ha entrenado esta mañana en Bullas, dentro del peregrinaje que lleva el equipo grana en estas semanas después de dejar las instalaciones de Cobatillas.

El entrenador del Real Murcia afronta los dos partidos de manera "totalmente diferente. Los enfocaremos uno a uno". "No es lo idílico enfrentarse al mismo rival en una semana".

Le preguntaron a cerca del rival de esta semana: "El Linense es un equipo que te penaliza mucho los fallos, presiona muy bien la segunda jugada que es donde más problemas estamos teniendo. Debemos intentar que no estén cómodos en las transiciones". Además insistió en la importancia de la seguridad defensiva: "para sacar un buen resultado debemos no equivocar. En su campo le mete mucho ritmo, domina el factor viento y debemos no cometer los errores en defensa de los últimos partidos. Si hacemos eso podremos encontrarnos a gusto y jugaremos bien con balón. Es clave sentir que el equipo es defensivamente solvente y fiable".

El técnico grana valoró la situación anímica del equipo: "somos un equipo que cuantas más victorias tengamos, más cerca estamos de la derrota. Tenemos que tener claro que hay que ser fuertes psicológicamente tanto cuando ganamos como cuando perdemos. Son resultados y errores que nos han penalizado, tuvimos un 77% de posesión frente al Sanluqueño". "Tenemos deficiencias a nivel de estabilidad mental, el equipo será más solvente cuando vayamos mejorando ese aspecto. No hay que hacer un análisis a través de los resultados porque puede ser engañoso".

Adrián Hernández ve condicionado el choque del domingo por el tema de las lesiones ya que jugar 3 partidos en 1 semana puede aumentar el riesgo de sufrir alguna.

El ex-técnico del Churra cree que los errores defensivos han penalizado psicológicamente al equipo: "No es muy normal que las 3 ocasiones que pasan de medio campo nos hagan 2 tantos y un “casi gol”. Tuvimos muchas mejores ocasiones que el Sanluqueño. No voy a martirizar al equipo defensivamente, aunque cometimos errores, como el segundo gol visitante que fue un fallo de atención que no puede tener un equipo de 2ªB. Asumimos que nos hemos equivocado pero estamos trabajando el aspecto psicológico".

A parte de Josema y Curto, Manolo ha tenido algunos problemas en el tobillo en la sesión de ayer. "Lo valoraremos con él".

Con el debut de Andy Escudero en liga, ya han participado todos los jugadores con ficha del primer equipo: "Me gusta tener a todos los jugadores enchufados y premiar la cultura del esfuerzo. Estamos esperando que ahí se imponga algún jugador".