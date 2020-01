Adrián Hernández: "Esperamos no repetir ante el Leganés errores anteriores"

Adrián Hernández, técnico del Real Murcia, ha comparecido este viernes para analizar el partido del sábado, a las cuatro de la tarde en el Estadio Enrique Roca de Murcia, frente al CD Leganés de Copa del Rey. El conjunto grana ha realizado sus sesión de entrenamiento en las instalaciones de Ceutí. Para el compromiso ante el conjunto de Javier Aguirre, el técnico murciano no podrá contar con Iván Pérez, sancionado y con problemas físicos, ni con Rafael Fernández "Chumbi", con molestias en la rodilla.

El técnico grana comenzó haciendo una valoración del estado actual del equipo: "El equipo está concienciado. No salimos contentos por no lograr la victoria por segundo partido consecutivo como locales. Esperemos que el sábado no se repitan los errores".

Sobre algunas claves de cara al encuentro de mañana frente a un equipo de Primera División como es el CD Leganés: "Apelo al nivel de concentración sin el balón. Espero alerta máxima". "Evidentemente el Leganés es superior jugador por jugador. Pero confiamos en un buen engranaje táctico y que estemos en nuestra mejor versión. Vamos a tener nuestras opciones".

Por último, una de las preguntas fue dirigida hacia uno de los aspectos del que más ha recalcado Adrián que tiene que mejorar el equipo: "Hemos hablado mucho sobre el tema de los balances y situaciones en el último cuarto de campo. Nos penalizan mucho ambos aspectos".

Desde el pasado 1 de enero está abierto el mercado de fichajes y el club grana, por el momento, no se plantea incoporar a ningún jugador. A este respecto Heránández ha destacado que "el club está ahora mismo centrado en salvar la situación económica y social. Además tampoco podemos fichar por tener los derechos federativos retenidos debido a una deuda con jugadores que está en torno a 90.000 euros. No hemos hablado nada de posibles incorporaciones, lo importante es que jugadores como Víctor Meseguer, Juanma, Josema, Dorrio, Álvaro Rodríguez... y todos los componentes de nuestra plantilla sigan creciendo para sentar las bases de un equipo que el próximo año pelee por grandes objetivos".