Adrián Hernández: "El equipo sigue creciendo cada semana"

Adrián Hernández compareció ante los medios en la sala de prensa del Estadio Enrique Roca de Murcia previo al entrenamiento matutino de la primera plantilla. Sesión de trabajo que se ha desarrollado en Ceutí.

Tras la victoria del miércoles, el tiempo de preparación será menor que otras semanas. El técnico grana valoró la opción de alinear a otros futbolistas: "Puede que haya rotaciones. Son 3 partidos en una semana de mucha carga física y emocional. Hay que recuperar a varios futbolistas tanto física como anímicamente. Ya se acaban los partidos entre semana. Nos han valido para conocer el nivel real de todos los futbolistas. Evidentemente estos partidos tienen su eco en el torneo diario".

Al ex del Churra se le ha integrrogado por los errores cometidos en jornadas anteriores y confesó que: "Me preocupa que tras unos buenos 25 minutos, llegue un fallo individual y se generen errores en bucle. Esto es fútbol y estoy seguro que esos errores no se producirán".

Los resultados fuera de casa son mejorables: "Sin duda queremos tenemos que mejorar en ese aspecto. Hemos hecho partidos muy buenos pero no se han traducido en victorias. A nosotros nos han ganado con mucho menos de lo que hemos hecho nosotros. Tenemos que sacar partidos fuera de casa pero nos falta ese ‘puntico’ de interpretación".

El rival de esta semana es el Algeciras: "Para mí hay dos momentos en los que el Murcia ha estado peor que el rival: la primera parte frente al Algeciras y los últimos 30 minutos contra el Leganés. Me acuerdo de aquella primera parte, nos fuimos con 1-1. La segunda parte ya fue otro cantar. Ellos han cambiado de entrenador y tendremos que hacer más un análisis personal de los jugadores que colectivo porque con los cambios de técnico siempre hay efervescencia en los equipos". "Espero que ellos estén muy vigorosos y picantes porque los jugadores quieren hacerse con un hueco". "La baja de Antonio López significa pérdida de jerarquía. Otros tendrán que dar un paso adelante". "Lo más importante es sacar los tres puntos. Y si luego el resultado nos permite sacar a favor el golaveraje mucho mejor".

Sobre el mercado invernal y la posibilidad de realizar incorporaciones ha vuelto a insistir que "no nos planteamos ningún fichaje, no hemos mantenido ninguna reunión. El club tiene los derechos bloqueados y ahora mismo sólo me centro en sacar lo mejor de una plantilla con la que no vamos a pasar ningún tipo de apuros para mantener la categoría"