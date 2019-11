Adrián Hernández: "Si no cambiamos el chip, el Marbella nos va a pintar la cara"

Adrián Hernández, tras el triunfo en la Copa Federación ante el Linense, ha comparecido este viernes antes del entrenamiento de la primera plantilla en el Campus de Espinardo. Tras la victoria del Real Murcia ayer, 2-1 frente al Linense, confesó que ha sido una noche "corta debido a los nervios, conciliar el sueño y el análisis típico al finalizar cada partido pero desde esta mañana, a las 6, ya estamos pensando en el partido del Marbella". El técnico grana, además, recalcó su temor a posibles lesiones: "Después de un esfuerzo como el de ayer, tenemos que valorar qué futbolistas están en perfectas condiciones y, sobre todo, sin posibilidad de incurrir en lesión".

Tras ganar ayer el billete de entrada a la Copa del Rey, quiso poner los pies en el suelo antes del partido contra el Marbella: "Nos viene uno de los mejores equipos de la categoría. Tiene muchas posibilidades tanto ofensivas como defensivas y, si no somos capaces de cambiar el chip ya, nos van nos van a pintar la cara". "Ellos tienen un equipo que puede salir muy rápido al espacio pero también en el aspecto asociativo. Pero su marca de la casa es esa verticalidad que le dan a su fútbol". "También destacan en el aspecto defensivo, donde no se habla tanto, pero son muy fuertes. Es muy difícil hacerle ocasiones".

Vídeo

Respecto a las variaciones en la plantilla, reconoció que "buscamos que los jugadores se ganen los minutos. Queremos que sean ellos los que se ponen y se quitan". "También tendremos que valorar cómo están los jugadores que han tenido molestias tiempo atrás. Veremos si es factible que jueguen o no, sobre todo los más veteranos que llevan mucha carga de minutos". Adelantó además la vuelta a la convocatoria de Josema: "Veremos si puede ser de la partida o no". También comentó que Víctor Curto no estará disponible y se le realizará una resonancia.

El entrenador murciano manifestó que "estos partidos han servido también para dar confianza a algunos jugadores que piensan que no están entrando tanto en el equipo. Entraron y jugaron el partido más importante hasta el momento. Demostramos que también tenemos confianza en ellos. Buscamos tener a todo el equipo activo".

Sobre el vídeo aparecido tras la victoria ante el Linense en el que se ve cómo motiva al vestuario el técnic murciano ha indicado que "A veces no decir nada es la mejor motivación aunque otras sí que hay que dar algún tipo de arenga. Pero hay que hacerlo todo siempre desde el sentimiento sin caer en la sobrexcitación".