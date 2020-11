Adrián Hernández: "Ante el Lorca Deportiva tenemos que aprender de los errores anteriores"

El técnico del Real Murcia, Adrián Hernández, ha comparecido este viernes para analizar el derbi del próximo domingo, a las cinco de la tarde, frente al Lorca Deportiva en el Artés Carrasco.

“Estamos trabajando toda la semana, tenemos que ir a Lorca a sumar, de tres si puede ser, y de mejorar la imagen de los últimos 60 minutos del partido anterior”, así comenzaba a hablar el míster. Explicando que el equipo fue de más a menos en los primeros partidos de la temporada. El error, para él, es que el equipo no entra mal, pero va disminuyendo conforme avanza el reloj debido a, principalmente, querer agradar, cumplir con las expectativas o con la imagen que se tiene, lo que propicia una falta de confianza generalizada.

Aunque Adrián ve bien a la plantilla y confía en la mejoría de sus jugadores, asume que hay muchos errores a enmendar tanto a nivel táctico como mental y en todos los aspectos. En concreto, en el encuentro contra el Sevilla Atlético los errores fueron llegando a consecuencia de que empatarán el partido minutos después de anotar el primer gol. “Fue un jarro de agua fría” declara el instructor, “no supimos levantarnos a raíz de que nos empataran en la siguiente jugada de nuestro gol”. Por tanto y en palabras del entrenador, hay que intentar mejorar esa resiliencia que se debe tener de cuando te caes, levantarte. Interpretar lo que requiere cada momento del partido y trabajar en eso. Y aun estando mal seguir compitiendo.

Un punto en la clasificación, pero sensaciones negativas dejaron la jornada pasada. A pesar de controlar la primera media hora, exceptuando ciertos aspectos individuales, los últimos sesenta minutos fueron inaceptables tanto para el entrenador como para los murcianistas quienes son los que valoran. Al igual que cuando se juega, se compita bien, los mismos seguidores son quienes avalan esos comportamientos. Como dice Adrián: “el punto en si no es malo, pero la imagen no fue la más adecuada”.

También opinó sobre la posibilidad o no de jugar con público. Hecho que, a nivel general, considera injusto debido al cambio de normativa de cada Comunidad Autónoma. “Todos tendríamos que jugar con las mismas reglas”. Hablar en porcentajes según la capacidad y medidas del estadio para él sería lo ideal. Tiene sentimientos enfrentados en el hecho de jugar sin público, siente que como visitante es más cómodo porque no te encuentras con la presión de los aficionados, pero como local es más frío.

Presión también siente de cara al partido del próximo domingo, donde se encontrará a un Lorca Deportiva con caras conocidas. Como en cualquier derbi, va a ser un partido muy intenso donde los rivales contarán con una motivación extra al enfrentarse al equipo rey de la Región. “Aunque ahora mismo el Cartagena esté por encima del Murcia en categoría, somos el equipo con más solera” declara el míster, “eso hace que los rivales estén al ciento veinte por ciento y nosotros tendremos que mínimo igualarla o no tendremos opciones de ganar”.

Define el partido como una “batalla táctica” donde Urbano, entrenador del Lorca, tendrá su plan de partido y él tendrá el suyo. No obstante, cuenta con corregir los errores y los errores no forzados que se han cometido en los últimos encuentros. Comparando su plan con el abecedario hace ver que hay que ir poco a poco: “Tenemos que hacer la A, después la B y luego la C. No podemos pasar de la A a la Z”. Con ello hace referencia al crecimiento pausado y deliberado del juego del equipo, a la vez de la consecución de las directrices marcadas en el plan de juego.

Las líneas maestras en las que basa su estructuración táctica no están fijas ni mucho menos. Se deja guiar por un plan base, fundamentado en la manera y altura de ataque o defensa, pero este irá cambiando tanto en los diferentes partidos como en el transcurso del mismo. “Los entrenadores, al contrario que los periodistas, le damos importancia a los futbolistas que vamos a tener y sus comportamientos en el campo. A partir de eso, ya tienes un plan base sobre el que quieres que se predisponga, una situación de partida”.

Al hablar de los jugadores se mencionaron aquellos que están de baja por la COVID-19. “Queremos que estén convocados, hoy van a estar en el entrenamiento y veremos como van”, declara también que aún queda el entreno de hoy y de mañana para ver su evolución. No han estado en contacto, vía telemática, al igual que los jugadores han estado entrenando por su cuenta. Solamente han podido hacer un entrenamiento de grupo y evidentemente no los encuentran al máximo de sus capacidades físicas. Siguen siendo, sin embargo, tres futbolistas muy importantes y de los que más peso en cuanto a crecimiento del equipo se refiere. Al igual que pasa con Pablo Haro, el único descartado oficialmente por los físios, que aún así se valorará su presencia. Estos cuatro jugadores son la única duda que tiene Adrián Hernández de cara al partido del domingo.