Adrián Hernández: "El año pasado, por estas fechas, estaba vendiendo pulseras del Real Murcia en el Churra"

El Real Murcia afronta una semana importante con la final de la Copa Federación del próximo jueves frente al Tudelano y el derby regional del domingo ante el FC Cartagena en Nueva Condomina. El cuadro grana afronta estos compromisos después de la derrota del pasado sábado en Villarrubia. El técnico murcianista, Adrián Hernández, se ha pasado este martes por los micrófonos de COPE para repasar cómo han sido estos primeros meses de competición y el calendario que debe afrontar en las próximas semanas. En principio se ha referido a la derrota del sábado señalando que "he visto varias veces el partido de Villarrubia, hubo decisiones arbitrales que nos perjudicaron pero no podemos excusarnos en este aspecto. Debimos ser capaces de sobreponernos a esas circunstancias y ganar el partido o, como mínimo haber sumado un empate".

Hernández es consciente que estamos en un mes de diciembre "vital en la parcela social y económica de la entidad y muy bonito en lo deportivo. Tenemos que conseguir la estabilidad de cara al futuro. Yo me pongo, salvando las distancias, el ejemplo de lo que es el Yeclano. Ahora tenemos que poner los cimientos para un futuro deportivo prometedor y estar luchando por cotas ambiciosas. No debemos olvidar que hace un año este club no tenía futuro y ahora ha devuelto la ilusión a su gente. Estamos comenzando a hacer el Murcia del futuro. Como anécdota puedo contar que hace un año yo estaba vendiendo pulseras del Real Murcia a la gente de Churra".

Sobre el rival de Copa Federación ha destacado que "el Tudelano es un equipo clásico de Segunda B, muy parecido al Talavera y que tiene el mismo problema que nosotros que es la falta de gol".

Sólo 68 horas después de acabar el encuentro de Copa Federación toca preparar el derby ante el Cartagena "tenemos que llegar bien a este compromiso. Es un partido que tiene mucha carga emocional y eso debemos aprovecharlo. Estoy convencido que el equipo le va a dar la vuelta a la tortilla ante el FC Cartagena".

Adrián Hernández se ha referido al conjunto blanquinegro señalando que "el Cartagena es el mejor equipo de la categoría, este año ha formado una plantilla con gran experiencia. Cuenta con un plantillón".