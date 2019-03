Adiós Europa

UCAM Murcia CB ha dicho adiós a su competición fetiche en esta temporada. El conjunto, que ahora dirige Sito Alonso, ha ganado el partido ante los belgas del Telenet pero no ha podido remontar la diferencia negativa de 8 puntos que se trajo de Amberes. El conjunto universitario se despide de un torneo que ha sido un bálsamo durante muchas fases de la temporada y ahora se tiene que centrar en la realidad de la Liga ENDESA en la que debe luchar por lograr la permanencia.

El equipo murciano cierra de esta forma una competición que su presidente, José Luis Mendoza, había calficado como muy importante y con el objetivo de volver a disputar la Final Four. UCAM ha tenido una buena participación en el torneo europeo jugando un total de 18 partidos, entre fase previa, liga regular, y elimnatorias, con 15 victorias y sólo tres derrotas; además los universitarios cerrando una liga regular brillante con 13 victorias en los 14 partidos disputados. El partido de este miércoles deja secuelas físicas ya que Kevin Tumba, con muchos problemas en el hombro, es muy dudoso para el partido del domingo ante Zaragoza. Ovie Soko, con molestias en el tobillo, también tiene complicado jugar ante los aragoneses. Brad Oleson y Luka Mitrovic han sido los descartados mientras Damjan Rudez no ha participado en el juego. La afición se ha marchado muy molesta por la situación del equipo y reclamando la llegada de algún refuerzo para cambiar la situación en la competición doméstica. UCAM Murcia CB acumula ya dos fracasos en esta temporada al no haberse clasificado para la Copa del Rey y no lograr el objetivo de volver a clasifcarse para la Final Four.

El UCAM Murcia se jugaba su continuidad en la Basketball Champions League a una sola carta en el Palacio de los Deportes. Tras la derrota por ocho puntos en territorio rival, los universitarios estaban obligados a ganar el partido por 9 o más si querían pasar a los cuartos de final. En frente, Telenet Giants Antwerp, reciente campeón de la copa belga.

La remontada no iba a ser tarea sencilla, pero Sito Alonso salía de inicio con toda la artillería pesada -Booker, Doyle, Rojas, Soko y Tumba-. El partido comenzaba con un UCAM Murcia muy enchufado y rápidamente se colocaba por delante en el marcador. No obstante, no todo eran buenas noticias para los murcianos, que veían como Milton Doyle recibía un fuerte golpe en la cabeza que le obligaba a abandonar el campo.

Las rápidas transiciones en contraataque y la gran defensa universitaria, liderada por Sadiel Rojas, permitían a los locales igualar la eliminatoria tras siete minutos de juego (20-12). Tres tiros libres del dominicano y la aportación en la pintura de Cate ponían fin a un primer cuarto de completo control murciano (26-19).

El segundo periodo comenzaba con Amberes aumentando la intensidad y subiendo la línea de presión. Con Tate y Lee como principales bazas en ataque, el equipo belga reducía las diferencias hasta el punto de igualar el partido (26-26) tras tres minutos de cuarto. No obstante, la aparición de Doyle y Booker, con 8 puntos consecutivos, ponía patas arriba a todo el Palacio de los Deportes y obligaba al técnico visitante a parar el encuentro. La batalla debajo de los aros y las faltas personales, algunas muy rigurosas, marcaban los últimos minutos del segundo parcial. Finalmente, 42-37 al término de los primeros veinte minutos.

Los universitarios han jugado 18 partidos en Champions con un balance de quince victorias y sólo tres derrotas

A pesar de ir por delante en el partido, el UCAM Murcia todavía tenía que remontar cuatro puntos más para llevarse la eliminatoria. La vuelta de vestuarios seguía la tónica del segundo cuarto: mucha intensidad en la defensa visitante y gran acierto de sus exteriores. La renta murciana era reducida rápidamente por Amberes que, tras un parcial de 2-11, se marchaba tres arriba en el marcador. Los TERCIOS aguantaban el empuje de Antwerp gracias a la labor defensiva y ofensiva de Charlon Kloof.

El base holandés entraba a pista para dar algo más de cabeza al juego universitario y, con un mate descomunal, levantaba de los asientos al público presente en el Palacio.

La gran defensa final permitía a los universitarios terminar el cuarto con la eliminatoria igualada (61-53).

El último y decisivo cuarto no iniciaba de la mejor forma para los intereses locales.

Dos pérdidas consecutivas del UCAM Murcia eran castigadas por el conjunto belga con 5 puntos, lo que obligaba a Sito Alonso a parar el partido. El parcial visitante (0-8) hacía reaccionar a Milton Doyle. Dos triples del americano, muy desacertado en el tercer parcial, volvían a distanciar a los murcianos en el marcador (72-66). La vuelta a pista de Askia Booker y el empuje de la afición llevaban la ventaja hasta los 9 puntos, forzando a los belgas a detener el partido. No obstante, el talento ofensivo de Lee (14) y Bako (15) reducía diferencias y medio sentenciaba la eliminatoria a dos minutos para el final.

El desacierto desde la línea de 6.75 y un 2+1 de Lee colocaban el 78-77 a falta de 20 segundos y dejaban la eliminatoria finiquitada.