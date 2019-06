Adán Gurdiel continúa vistiendo la camiseta del UCAM Murcia CF. Lo hará hasta 2021. Hoy se ha escenificado su renovación con una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por Pedro Reverte, director deportivo del Club, y por Pablo Rosique, director general de Deporte de la UCAM. Tras el acto con los medios, el lateral derecho ha recibido el premio MVP de Apuestas de Murcia como mejor jugador de la pasada temporada gracias a los votos de los aficionados en la página de Facebook del patrocinador.

Pedro Reverte ha sido el encargado de ejercer de anfitrión y le ha dado la bienvenida: "Adán ha sido uno de los jugadores más importantes. Le agradezco que a pesar de tener ofertas ha aceptado seguir con nosotros dos temporadas más. Tuvo una regularidad muy buena que nos dio mucho en la banda derecha. Ha hecho un gran esfuerzo por quedarse y se lo agradezco públicamente".

El lorquino ha añadido que "estábamos muy convencidos en la apuesta por Adán y por eso le renovamos dos temporadas. Solemos ofrecer un segundo año opcional pero en este caso hemos creído conveniente firmar dos campañas porque es bueno para él y para nosotros. Adán y el Club estuvimos hablando dos meses antes de acabar, le hicimos ver que queríamos que se quedara con nosotros. Nos comunicó que estaba a gusto, pero ha recibido ofertas, y ha hecho un esfuerzo por quedarse".

Preguntado por los medios, Reverte ha valorado la incorporación del nuevo portero: "Gianni es un guardameta de envergadura, ha tenido muy buena regularidad en un equipo donde al portero se le exige mucho. Tiene un buen juego aéreo y mucha proyección, creo que puede seguir creciendo con nosotros".

Posteriormente, Adán Gurdiel ha hablado sobre los motivos que le han llevado a renovar con el UCAM Murcia: "Valoro mucho la tónica del año pasado y lo bien que me he encontrado aquí. El trato del Club y de la afición también han sido importantes, me han ayudado a dar el máximo gracias a su confianza. Estoy muy contento por renovar y con muchas ganas de volver a empezar a entrenar".

Ha añadido que, en lo deportivo, "espero más o menos lo mismo que el año pasado, creo que haremos un equipo competitivo. En lo personal, quiero cambiar el mal sabor de boca del final de la última temporada".

El lateral ha desvelado que "Rubén Albés y yo hablamos hace semanas, me transmite muy buenas sensaciones. Es joven y creo que es una muy buena opción. Nos identificamos bastante en la forma de ver el fútbol".

"Ante todo, me convence el desarrollo de un proyecto ganador. Sabemos de antemano que el UCAM Murcia es un club importante en el grupo IV. Creo que podemos estar tranquilos, las cosas se están haciendo bien", ha finalizado.