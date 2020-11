Yeray González: “Siendo el Real Murcia, el estadio y la afición que hay, que no haya público nos perjudica"

Un inicio que los granas han visto como se le ha atrasado por el aplazamiento de las dos primeras jornadas de liga, algo que Yeray ve “como un arma de doble filo” la suspensión de los encuentros, aunque cree que la plantilla ha realizado un buen inicio liguero, a pesar de las dudas en el juego, porque el bagaje en los resultados ha sido positivo con un empate y una victoria.

También, el jugador grana ha comentado que esta temporada con la forma que está hecha la competición, lo más importante son los puntos, da igual cómo se consigan, pero piensa que el equipo jugó bien y fue muy competitivo ante el Lorca Deportiva, sobre todo en el final del partido.

El canario tras llegar del Hércules de Alicante, ve muchas similitudes con el conjunto grana, ya que ambos, son grandes instituciones que están en una situación difícil porque no han hecho las cosas bien.

Sobre la actual competición de tan pocos partidos, el centrocampista cree que, al ser la temporada tan corta, cualquier equipo se puede meter arriba y dar la sorpresa, por esta razón ha sido muy importante la pretemporada, ya que no hay tiempo para probaturas.

En el día a día, Yeray ha expresado que la vida de los futbolistas ha cambiado con esta pandemia, donde tienen que cuidarse mucho más y adaptarse a esta nueva normalidad.

Tras la exaltada celebración de la victoria en el Artés Carrasco, el jugador grana ha querido destacar que es algo que se produce desde el año pasado, nunca había vista esa exaltación tras una victoria de esta índole, pero que lo ve positivo si sirve para mantener la unión en el vestuario.

Por último, sobre la ausencia de público ha admitido que es un plus que no tienen y no pueden usar contra sus rivales, ya que tanto el Enrique Roca como la afición son una gran baza del club.