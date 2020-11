Sito Alonso: "Nos ha faltado tensión y nos pudo la ansiedad"

El entrenador del UCAM Murcia de baloncesto, Sito Alonso, ha reconocido que a su equipo le ha faltado "tensión" para vencer al Herbalife Gran Canaria y que la derrota por 74-78 en casa obedece más bien a una cuestión de mentalidad: "Nos pudo la ansiedad y debimos tener más orden y ser más duros en el bloqueo".

"El Herbalife ha tenido mejor predisposición al principio del partido que la nuestra y empezar encajando dos triples de Costello nos llevó a perder el orden sin que debiera ser así. Nos pudo la ansiedad y no fuimos capaces de recomponernos, aunque hubo momentos en los que estuvimos cerca de igualar el partido", ha indicado.

Según el madrileño, "con la defensa zonal al final el UCAM estuvo cerca, pero en el cómputo global el Gran Canaria mereció más la victoria".

"También nos faltó orden en ataque cuando no fuimos capaces de encontrar a Conner Frankamp y ser más duros en situaciones de bloqueo, mientras que en defensa no estuvimos tan solventes como en otros partidos, pues no fuimos compactos", ha apuntado.

Con respecto al hecho de haber disputado un solo partido en 21 días, el que el UCAM ganó el 27 de octubre ante el Barça por 77-73, el técnico no ha querido agarrarse a un argumento que ha podido influir en el mal inicio de partido.

"Lo más fácil para mí es decir que llevábamos muchos días sin jugar, pero no me van las excusas y lo cierto es que entrenamos muy bien y luego en el partido no dimos el nivel que esperábamos y nos faltó tensión", ha declarado.