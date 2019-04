Sito Alonso: "Hemos dado un paso atrás"

Tiempo de lectura: 2



Sito Alonso, técnico de UCAM Murcia CB, se ha mostrado muy crítico con su equipo y con él mismo a la finalización del partido señalando que "durante muchos minutos no hemos tenido la fe suficiente para poder hacer tlpo de baloncesto que nos interesaba para poder ganar este partido. Pienso que nostros no hemos sido lo agresivos, contundentes y responsables que debemos ser durante el juego y esto hace que no tengas la fe ciega para ganar a un equipo como Baskonia. El único que ha cumplido durante todo el rato al cien por cien ha sido la afición. Cuando hablo de nosotros me refiero a todos, desde el entrenador hasta el último jugador. Esto es una cosa que no deberíamos permitirnos y debemos analizar bien el porqué ha pasado esto en casa, donde todavía no habíamos perdido en los últimos meses. No me preocupa tanto el resultado como el no haber sido todo lo contundentes que teníamos que ser. Hemos querido solucionar cosas contra un super equipo de forma individual, esto es lo último, lo único que me importa es el colectivo. Tengo quer reflexionar durante las próximas horas".

Sobre el asunto arbitral también ha sido bastante claro el entrenador universitario resaltando que "como excusa estaría muy bien pero pensar que hemos perdido el partido de hoy por los árbitros o porque el club durante la semana haya protestado por una situación que pensaban era lícita hablar de ella, el tema de Sadiel Rojas, estaríamos perdiendo el tiempo. Todo tipo de excusas que hacen distraer el foco de lo que verdaderamente importante que somos nosotros y el trabajo que hacemos no me importan en absoluto. Hablar de los árbitros es lo último en lo que piensa ahora, es que me da absolutamente igual lo que piten. Lo que más interesa es que hagamos las cosas como tenemos que hacerlas, como trabajamos, respetar las cosas que hace muy bien en el trabajo diario. A mi me gusta ser un equipo reconocible en todo momento y ante Baskonia no lo hemos hecho".