Sito Alonso: "Si Frankamp recibe solo una falta tenemos un problema gravísimo"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, lamentó la derrota sufrida por su equipo en la cancha del Valencia Basket y la achacó a sus errores en los últimos tres minutos pero también dijo que tienen un problema “gravísimo” porque Conner Frankamp, que recordó que es uno de los máximo anotadores de la Liga ACB, sólo ha acabado con una falta recibida.

“Si el segundo máximo anotador solo tiene una falta a favor tenemos un problema gravísimo, no hablo de los árbitros sino de nosotros”, señaló el técnico, que valoró también la “experiencia” de su rival para conseguir esa situación.

Alonso señaló que Frankamp siempre busca la canasta, nunca la falta y dijo que incluso para recibir “tira de fintas y no de contacto” y señaló que le deben enseñar a jugar de otra manera “o cambiar” la manera de jugar del equipo.

“La clave es que en los últimos cinco minutos hemos dejado de hacer nuestro juego de ataque”, señaló el técnico que dijo que consiguieron que Frankamp llegara “fresco” al final “pero el equipo le ha mirado a él sin trabajar como tocaba”.

“Los últimos cuatro minutos han sido definitivos, han tirado tiros libres porque han trabajo bien para conseguirlos y nosotros hemos perdido la fuerza en el rebote”, añadió el técnico, que dijo que un triple liberado que falló Sadiel Rojas “ha sido un punto de inflexión de cara al ánimo del equipo”.

“Para ganar a estos equipos hay que jugar 40 minutos muy bien y nosotros hemos aguantado 37. El partido dura 40 minutos no me voy contento no me puedo ir con buenas sensaciones”, apuntó.

El base Tomas Bellas dijo que hicieron “un buen trabajo muchísimos minutos y les hemos planteado muchísimas dudas con la zona” y lamentó que en los últimos minutos “ellos han ido a la línea de tiros libres casi en cada ataque y eso y que nos hemos quedado algo parados”.