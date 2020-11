Sito Alonso: "No encuentro explicación a lo ocurrido"

El entrenador de UCAM Murcia, Sito Alonso, señaló este jueves, tras caer ante el San Pablo Burgos, que "es difícil de explicar lo que ha ocurrido" en el Coliseum, donde su equipo logró un "récord histórico" con cinco técnicas y dos antideportivas.

"Hay situaciones que no podemos controlar, pero la diferencia de tiros libres en un partido tan igualado ha condicionado el encuentro", dijo Sito Alonso, que añadió que "difícilmente se puede explicar a jugadores recién llegados en la Liga lo que ha pasado".

El técnico del conjunto murciano no quiso hablar de la última antideportiva pitada a Connor Frankamp, pero cree que el San Pablo ha tenido "una ventaja" al no haber "igualdad en las faltas" para ambos.

"El trato que hoy he tenido no es merecedor de una técnica si no es compensable con otra del otro equipo", comentó el técnico de UCAM Murcia, que añadió que siente "como que no hubiera estado antes en esta liga".

Habló del "gran partido que ha hecho UCAM Murcia" así como "la remontada de Burgos", pero especialmente se queda con "el inicio espectacular y la rabia y energía del San Pablo para volver a entrar a partido".

Entre otras cosas se queda con "el juego coral" del equipo en uno de los partidos que más le ha gustado a Sito Alonso esta temporada.

Además de la derrota la parte negativa es la lesión de Jordan Davis en la última jugada que no le permitirá disputar el siguiente partido.

Por su parte, el jugador Tomás Bellas valoró "la puesta en escena del equipo y la intensidad defensiva para que el San Pablo no estuviese cómodo". "Hemos hecho 18 minutos para enmarcar pero el partido se ha decidido en los pequeños detalles", dijo el base.