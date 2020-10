Salmerón: "El equipo está preparado para competir y busca la victoria en Córdoba"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina para analizar la previa del choque liguero frente al Córdoba CF a domicilio.

José María Salmerón ha explicado que “si me dan a elegir, prefería haber tenido una semana limpia, pero es lo que nos ha tocado y el equipo está preparado para competir, lograr la victoria y hacer un gran trabajo ante uno de los mejores equipos de la categoría”, no obstante ha querido recalcar que “sabemos que nos van a exigir lo máximo y nosotros tendremos que mostrar nuestra valía”.

El Córdoba CF es uno de los conjuntos a tener en cuenta tanto en el subgrupo como en la categoría. El almeriense ha asegurado que “habrá de todo ante un rival tan complicado como este. Habrá sufrimiento, habrá momentos en los que nosotros tengamos la iniciativa y momentos en los que ellos tengan el balón. Intentaremos que en esas fases de juego siempre podamos tomar ventaja y anticiparnos a cada situación. Tienen un gran equipo con grandes jugadores que pueden desequilibrar en cualquier momento”.

El UCAM Murcia afronta este duelo liguero tras unas semanas intensas, con partidos de Liga los fines de semana y tras haber realizado desplazamientos por Copa RFEF entre semana. “Llegamos bien psicológicamente, tras ganar 5 partidos. Eso nos refuerza mucho en lo que estamos haciendo. A nivel físico no vamos a excusarnos de la situación, llegamos en un buen momento. Para estos partidos nos gustaría tener toda la semana, para poder pulir hasta el mínimo detalle. Sin embargo, como he dicho antes, no nos vamos a poner excusas y vamos a competir para intentar traernos los tres puntos” explicó el míster.

De cara al rival, el Córdoba CF, el andaluz ha asegurado que “cuentan con un gran colectivo, con muy buenos jugadores. Es una plantilla confeccionada para estar arriba e intentar ascender. No puede subrayar a uno o dos jugadores, me faltarían porque tienen muchos futbolistas de calidad en todas sus líneas”.