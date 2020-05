Sadiel Rojas sigue a la espera de renovar por UCAM Murcia CB

Sadiel Rojas, capitán de UCAM Murcia CB, se ha pasado por los micrófonos de COPE Murcia para repasar la actualidad del equipo y cómo está llevando la situación actual tras la paralización de la competición. El jugador sigue a la espera de resolver su futuro aunque todo apunta a que en pocas semanas se llegará a un acuerdo para la renovación de su compromiso con el cuadro universitario. El dominicano comenzaría de esta forma su séptima temporada en la entidad murciana. Tiene muy claro sus deseos "me considero cada día más murciano. Murcia es mi casa y me gustaría seguir aquí y retirarme en este club. Las gestiones para renovar las lleva mi agente con Alejandro Gómez. Cada día soy un poco más murciano. Voy a seguir viviendo en esta ciudad".

Sadiel ha invertido en Murcia con un comercio de venta de comidas para llevar y ahora pretende seguir invirtiendo "quiero comprar un huerto para hacer muchos paparajotes y vender los limones".

Cada día sigue trabajando: "todas las mañanas entreno, desde casa, con Manu. Ahora ya salgo a hacer algo más de trabajo por la mota del río, un sitio precioso. Estoy esperando que vuelvan a abrir el Palacio para poder entrenar allí con balón y con las canastas. Ahora, que ya han abierto las terrazas, tomo un café con mi novia en la Plaza de las Flores. Poco a poco la ciudad va recuperando la vida. Tenemos que seguir llevando mucho cuidado para evitar contagios".

Sadiel Rojas es muy activo en redes sociales, sobre todo en Instagram, y la afición le pregunta sobre su situación "me preguntan mucho sobre si voy a renovar, me preguntan de otros compañeros, sobre si alguno va a volver, me gusta hablar con los aficionados, también me pregunta sobre "La Cucharita de Rojas".

El capitán universitario quiere retirarse en Murcia "quiero terminar aquí mi carrera, me gustaría tener un Sadiel pequeño y hacerme un viejito en Murcia".