Sadiel Rojas: “En este parón de selecciones, Sito ha hecho mucho hincapié en la defensa”

El UCAM Murcia CB vuelve a jugar este sábado a las 18 horas contra Baxi Manresa en el Nou Congos, tras el parón por la Copa y las ventanas FIBA, unas ventanas FIBA que le han salido caras al conjunto universitario por lesión de larga duración de Conner Frankamp.

Sobre el americano con pasaporte ya georgiano ha hablado una de las voces principales en el vestuario, Sadiel Rojas, quien comentaba que la plantilla se encontraba recuperándose estas semanas sin competición y que ha sido “mala suerte” que Conner esté 8 semanas sin poder jugar, otra baja que se une es la Jordan Davis, la cual, también confesaba el dominicano en sala de prensa.

El próximo rival, Manresa, Sadiel Rojas espera que los jugadores que ya están y la llegada de Isaiah Taylor, que llega entre hoy y mañana, podrán vencer al conjunto catalán que, a pesar de no llegar en buena forma, tiene un “gran equipo” destacando el juego exterior y de esquinas que realiza su entrenador Pedro Martínez.

Sadiel Rojas ha comentado que estas semanas Sito Alonso han practicado mucho el pick and roll y la defensa, asegurando que los jugadores que no han ido con sus selecciones, ha estado esforzándose para mejorar esos aspectos del juego, especialmente para hacer una defensa 40 minutos y no solo 20.

Respecto a los arbitrajes que está recibiendo él y el equipo, el dominicano ha explicado “que él no tiene problemas” con los árbitros, ya que lleva 7 años en la liga y “está acostumbrado”, explicando que el equipo y la plantilla no tiene que fijarse en ellos, porque puede llevar a consecuencias negativas durante los encuentros, por eso el capitán universitario “no deben de pensar eso”.

Por último, ha confesado que durante estas dos semanas la plantilla ha recuperado su mejor forma física, destacando a Lima, Cate y él mismo que tenían molestias, además ha confesado que no mira la clasificación, ya que en esta temporada atípica sin público y con el brote de Covid han sido claves para que el equipo perdiera.