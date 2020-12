Sadiel Rojas: "Cuando soy feliz no me duele nada"

Comienza una nueva semana de trabajo en la que el equipo universitario prepara el primer partido del año 2021 contra Baxi Manresa, pero la noticia del día es sin duda Sadiel Rojas. El jugador dominicano ha sido participe de la broma realizada por el club el pasado día de los Santos Inocentes, la cual anunciaba el cambio de nombre del Palacio de los Deportes por el de 'Sadiel Rojas Arenas'. "Mi madre lloraba, quería sacar los billetes y venir a España para celebrarlo con Champagne. Mis compañeros también me felicitaban, pero ya saben que no es real", cuenta entre risas Sadiel.

Los últimos partidos han sido de gran desgaste para el capitán universitario, llegando incluso a ser hospitalizado en el partido en Badalona."Dejé a mis compañeros en la cancha porque no podía más, tenía molestias y estaba cansado", afirma Rojas. "Me sentí muy mal tras no acabar los últimos dos partidos, así que después de Badalona, le dije a Sito que no iba a hacer esto otra vez". El dominicano cumplió su palabra con creces y el pasado domingo jugó un gran partido frente a Monbus Obradoiro.

Cuando le preguntan por su increíble recuperación, Sadiel responde que ha pasado los últimos días en familia y con sus compañeros , por lo que "me he sentido muy feliz. Creo que es lo más importante para jugar porque no pienso mucho en las molestias del brazo, la rodilla o la cabeza. Mis compañeros me han ayudado y fue un partido muy bueno", explica el jugador.

El juego en equipo ha sido una de las facetas a destacar del último partido y es que este año el vestuario está repleto de muy buen ambiente y eso se refleja en la pista. "El vestuario no puede ser mejor este año y yo juego bien porque estoy feliz" explica el jugador universitario. "Hacemos cosas juntos fuera de la cancha y eso es muy importante para un equipo", añade Rojas.

El próximo encuentro del UCAM Murcia CB tendrá lugar el 3 de enero a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes.