Radovic: "Tenemos que salir a ganar como sea ante Estudiantes"

El conjunto universitario prepara su próximo encuentro contra Movistar Estudiantes tras haber sufrido una derrota el pasado domingo contra RETAbet Bilbao Basket. “Ha dolido bastante. Bilbao salió a muerte y nosotros no salimos igual que contra Fuenlabrada. Tenemos que mentalizarnos para salir a cada partido a muerte”. Comenta Nemanja Radovic en sala de prensa. “Puede que el equipo se relajará un poco, cosa que no puede pasar, pero del pasado no se vive hay que ganar el próximo partido”.

Sobre los próximos compromisos del club, el jugador montenegrino habló sobre la importancia de salir fuertes de esta derrota. “No es momento de bajar los brazos, es momento de salir más fuertes porque ahora tenemos rivales muy importantes, el primero Estudiantes, que están en una buena dinámica, ganando 3 partidos seguidos y tenemos que salir a ganar como sea”.

El equipo está pasando por momentos dónde le cuesta anotar y más sin su principal referente Conner Frankamp. “Hace ya tiempo que no tenemos a Conner ni a DiLeo. Pero el equipo está trabajando mucho para encontrar el camino. Los jugadores están trabajando mucho, el staff y todos en el club”.

El próximo rival es un Movistar Estudiantes que viene al alza. “Vienen en el mejor momento de la temporada, tienen muchos puntos y mucho talento con Barea, Avramovic, Jackson, son muy buenos, tenemos que salir muy concentrados en defensa, esa creo que es la clave”.

Sobre su futuro en el club, se mostró muy contento de estar aquí y quiere seguir haciendo cosas bonitas con el club. “UCAM es un club muy especial para mí y quiero hacer cosas bonitas, primero vamos a acabar bien la temporada, y luego veremos a ver cómo van las cosas”