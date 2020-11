Pruden Guerrero se plantea grandes retos al frente de la FAMU

Pruden Guerrero Cruz, jumillana afincada en Yecla, se convirtió el pasado 24 de octubre en la primera mujer que preside la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU). La atleta, entrenadora y directiva toma el relevo Juanma Molina Morote, quien ha estado al frente del cargo los últimos ocho años. Guerrero estuvo acompañando al atleta ciezano en su junta directiva y este le planteó el reto de asumir la presidencia una vez que se mandato llegaba al final

Pruden Guerrero,es madre de dos hijos y se mantiene en activo. Es especialista en velocidad y también compite en medio fondo. Además es entrenadora nacional y profesora licenciada de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y ha sido vicepresidenta primera y mano derecha de Juanma Molina. La nueva responsable del atletismo regional mantendrá la linea de trabajo del ciezano, "quien ha dado un giro de 360 grados al atletismo en la Región". La nueva presidenta se ha pasado por los micrófonos de COPE Murcia indicando que "es un reto que asumo con mucha ilusión, voy a trabajar intensamente, en estos años he trabajado mano a mano con Juanma y aprendido mucho a su lado". Continúa señalando que "Tras ocho años acompañando a Juanma en su legislatura, creo que era el momento y llegaba mi etapa para asumir este cargo. Ha sido una decisión difícil porque será un tiempo que no podré dedicar a mi familia pero he estado muy animada por todos mis compañeros y eso ha sido una motivación real para asumir el cargo”.

La atleta jumillana también quiere seguir trabajando intensamente con el atletismo de base "“Llegan nuevos tiempos a los que deberemos adaptarnos para continuar con la práctica de nuestro deporte y llegar al máximo número de personas posibles”, explica la presidenta de la FAMU que a corto plazo se ha marcado seguir con la línea de trabajo que ya se llevaba, fortaleciendo las categorías menores, “tenemos que apoyar a todos esos clubes y escuelas que están promocionando el atletismo, sin olvidarnos de los atletas que tenemos en la alta competición”.

La familia de Pruden Guerrero está totalmente volcada con el atletismo, como reconoce la presidenta "cuento con el apoyo de mi familia, mi marido es entrenador y práctica el triathlón y mis hijos practican el atletismo, están federados y se encuentran muy ilusionados con la práctica de este deporte".

Pruden Guerrero tiene por delante un mandato apasionante, con grandes retos y marcado por la situación sanitaria "tenemos una situación muy complicada pero vamos a salir".