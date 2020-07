El Real Murcia ha seguido este juves con la puesta de largo de los jugadores que ya se han incorporado de cara a la próxima temporada y ha tenido lugar la presentación de Antonio Navas como futbolista de la entidad grana . El lateral almeriense formó parte de las filas del Sanluqueño la temporada pasada, siendo el jugador de campo con más minutos disputados del equipo andaluz.

Acompañando al jugador, estuvieron presentes el consejero Daniel Moreno y el director deportivo, Julio Algar. Moreno tomó la palabra en primer lugar: "estamos ilusionados con su incorporación. Apostamos por gente joven y con ganas".

Tras él, Julio Algar comentó los motivos deportivos del fichaje: "Viene a cubrir la posición de lateral derecho. Pero se trata de un jugador muy polivalente que puede actuar tanto de central como lateral izquierdo. Defensivamente es muy bueno y esperamos que siga creciendo. Tiene toda nuestra confianza".

Por último, Antonio Navas hizo uso de la palabra para agradecer las palabras del club: "gracias por todos los halagos. Por mi parte, esfuerzo y sacrificio no van a faltar. Tengo muchas ganas de empezar y hacerlo bien". Además, el futbolista almeriense respondió a las preguntas de los periodistas: "Desde el primer momento me decanté por el Real Murcia. Estoy muy contento e ilusionado. Quiero poner al club donde se merece". "Ya he podido hablar con el míster, me ha dado la bienvenida". Con respecto a su fichaje confesó: "Firmar por el Real Murcia es Un paso hacia delante. Un gran reto". "El día a día irá marcando los objetivos. Hay que ir paso a paso".