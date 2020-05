Pedro Reverte, director deportivo de UCAM Murcia CF.

UCAM Murcia CF, tras el precipitado final de temporada, ya ha comenzado a planificar lo que será la próxima campaña en la que el primer gran objetivo marcado será el dar el salto a la nueva liga Pro que se creará a la finalización de la campaña 2020/2021. Pedro Reverte, director deportivo de la entidad universitaria, ha analizado este martes en COPE Murcia la situación que se está viviendo en estas fechas. "Ya dijimos en su momento que no estábamos de acuerdo con los planteamientos al dar por concluida la temporada con la no existencia de descensos. Vemos justo que se dispute un play off de ascenso y, si no se puede disputar, sería justo que ascendieran los campeones. No vemos justo que no se haya descensos de categoría".

El responsable de la parcela deportiva del club murcinano ha destacado que "ha faltado unión entre los equipos de Segunda B, tengo la impresión de que cada uno ha mirado por sus intereses y no por los generales de toda la categoría. De esta manera vamos a afrontar una campaña con muchas incógnitas, a estas alturas no sabemos cuándo va a a comenzar ni cómo va a ser el campeonato. Esto dificulta mucho más la planificación. Es muy complicado hablar con jugadores si no sabemos lo que vamos a tener delante en el futuro".

Reverte tiene muy claro el primer gran objetivo para el futuro con la continuidad de Asier Santana en el banquillo. "Nuestro primer paso debe ser decidir quien va a ser el entrenador. Nos gustaría que fuera Asier Santana, estamos muy contentos con su trabajo. Estamos a la espera de su decisión ya que ha sido muy complicada la situación que ha vivido en estas semanas estando muy lejos de su familia. Su trabajo en el club ha sido bueno y queremos esté con nosotros pero va a depender de él".

En otro orden de cosas el gran objetivo deportiva va a ser conseguir entrar en la denominada liga Pro que se va a crear intermedia entre Segunda División y Segunda B. "Vamos a buscar ese primer gran objetivo ya que seguir en la siguiente campaña, 2021/2022, en Segunda B sería muy complicado. Nos aseguran que la nueva liga va a ser más profesional e incluso las televisiones están dispuestas a pagar derechos y habría ingresos muy importantes".