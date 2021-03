Loreto: "Sólo nos vale ganar y nuestra afición va a ser clave"

José Luis Rodríguez ‘Loreto’ atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Enrique Roca de Murcia, en la previa del choque que enfrentará el próximo domingo 14 de marzo a las 17:00 horas al equipo grana frente al UCAM Murcia.

En primer lugar, sobre cómo ha vivido el equipo esta semana previa al derbi, el míster comentó que << es un partido especial, partido de necesidad para ambos conjuntos. Ellos para cerrar la clasificación y nosotros para seguir teniendo máximas opciones de tenerla. Vamos a llegar en buenas condiciones >>.

Acerca de su vuelta a La Condomina, Loreto recordó que << fui ayer por primera vez después de la última vez que jugué que creo que fue contra el Ferrol. Sensaciones de recuerdo y de muchas imágenes que tengo en la cabeza. Hemos vivido dos ascensos allí, y aunque la imagen sea un poco diferente la estructura y vestuarios son iguales >>.

Loreto también explicó los jugadores que no estarán disponibles para el domingo: << Tenemos disponible a Iván, que ya está empezando a entrenar con el grupo, vamos a ver el tiempo que lleva ponerlo en forma. Curto no llega, Youness está sancionado y Palazón ha recaído, empezó la semana entrenando, pero al final no lo tenemos. Los demás están todos bien >>.

Acerca de cómo se plantea el partido: << No sabemos qué sistema van a usar, me imagino que ellos tampoco sabrán con que sistema vamos a jugar nosotros. Esa duda la vamos a tener que resolver en los primeros diez minutos. La estructura de ellos es muy clara: un equipo que se defiende bien y ataca bien a la contra e incluso de vez en cuando intentan manejar el partido, pero nosotros sabemos que tenemos que ir a ganar, no hay otra >>.

Por último, el entrenador del Real Murcia explicó cómo el jugador debe manejar la carga emocional del partido: << Los jugadores tienen que saber que lo que te va a hacer ganar es el trabajo y lo que te hagas dentro del terreno de juego. Vamos a tener un plus de nuestra gente, que va a ser mayoría y en momentos determinados te puede ayudar, pero los que tenemos que gestionar las emociones y ganar el partido somos nosotros. Hay que saber hasta qué punto tenemos que activarnos y disponemos de jugadores con experiencia que ya han vivido este tipo de partidos >>