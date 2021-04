Loreto: "El resultado ha sido injusto. La Balona ha aprovechado nuestros errores"

José Luis Rodríguez ‘Loreto’ atendió a los medios de comunicación tras la derrota (1-0) ante la Balompédica Linense en el primer partido de la segunda fase de competición.

El entrenador grana comenzó realizando una valoración del encuentro: << Sinceramente creo que el resultado es injusto. Creo que hemos sido superiores en la primera parte con el balón, pero hemos cometido un error que nos ha penalizado mucho. El resultado es muy duro para lo que hemos hecho en el terreno de juego. Hemos jugado más de medio partido con uno menos. La Balona ha aprovechado nuestros errores y nosotros no. >>.

Sobre las consecuencias de la derrota: << La consecuencia es que hay que ganar la semana que viene. Estamos jodidos, creo que en la segunda parte el árbitro ha debido frenar esas interrupciones. No tengo ninguna crítica hacia el Linense; han hecho lo que tenían que hacer, pero el árbitro no puede dar seis minutos cuando han quitado a los recogepelotas en el minuto 15. Si dominas y no marcas estas son las consecuencias >>.

Respecto a la entrada de Rognny y Guille Lozano: << Están trabajando bien y estoy muy contento con el rendimiento que han dado en el terreno de juego >>.

Preguntado sobre las opciones de clasificarse entre los dos primeros: << Para llegar tienes que ganar, si no metes y cometes errores es imposible. Para tener opciones hay que ganar mínimo cuatro partidos y esperar resultados. Ahora mismo estamos realmente jodidos. >>

Por último, sobre las ausencias de determinados jugadores, Loreto respondió que << todas las ausencias de jugadores que son importantes se notan, pero durante el partido hemos tenido opciones sin esos jugadores sacando a dos jugadores filial que han competido muy bien >>.