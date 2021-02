Loreto: "Nuestro sufrimiento ha sido más mental que físico"

José Luis Rodríguez ‘Loreto’ compareció en rueda de prensa después de la victoria (1-0) ante el Yeclano Deportivo en el Estadio Enrique Roca de Murcia.

El técnico grana comenzó valorando la victoria: <<Muy feliz por el resultado. …ansiedad, necesidad de puntos y provoca que el equipo haga cosas que no había que hacer, pero me quedo con lo primero. Ese es el camino, pero está claro que no va a ser fácil, todo el mundo sufre >>.

Preguntado acerca de qué le ha faltado al equipo en la segunda mitad, el entrenador grana dijo que << está muy claro, no tener esos nervios por la necesidad de puntos y a partir de ahí muchísimas cosas: no meter la línea atrás, tener mucho más el balón y matar el partido >>.

Sobre los cambios realizados en la segunda mitad: <<Hemos quitado a Toril buscando tener más fuerza dentro y no la hemos tenido al principio. Lo que hemos buscado con los cambios no se ha producido. Verza tenía un golpe, ha hecho un partido excepcional y ahora tenemos dos semanas para descansar. >>

Respecto a que cambios se han producido en el equipo respecto a las últimas semanas, ‘Loreto’ explicó que << hemos hablado mucho, hemos corregido muchísimas cosas. La primera parte ha sido un ejemplo de jugar con alegría, queriendo el balón y la segunda parte tiene que ser un ejemplo también de lo que no hay que hacer, y tenemos que aprenderlo ya >>.

Finalmente, acerca de la posible influencia del estado físico de los jugadores en la segunda parte: << El punto físico no es. Es el punto mental, cuando tienes necesidad de ganar y empiezas a perder el control del partido es normal que sufras, y más contra un rival que te mete dentro, pero hay soluciones para que el sufrimiento que hemos pasado sea el 50 % menos >>.