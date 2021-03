Loreto: "No hemos leído bien el partido"

José Luis Rodríguez ‘Loreto’ atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Enrique Roca de Murcia tras el empate ante El Ejido (2-2).

En primer lugar, hizo repaso del encuentro: <<No hemos entrado bien en el partido, nos ha costado y de ahí ha venido el primer gol de ellos, en la segunda parte nos ha pasado lo mismo en los minutos finales, no hemos leído bien el partido >>.

Respecto al inicio de la segunda mitad: <<Estaba claro que teníamos que tener un punto más, así se los he dicho. En la primera parte hemos ido de menos a más, pero nos faltaba un punto más para sacar el partido con la solvencia que se tendría que haber sacado. Después de ponernos por delante y hacer lo más difícil hemos concedido otro gol, como en los últimos tres partidos y eso siempre nos lastra >>.

Por último, sobre las sensaciones que deja la clasificación, Loreto respondió que << no estoy satisfecho porque me hubiera gustado ganarla con más solvencia, no hemos sabido manejar los últimos 20 minutos, es evidente >>.