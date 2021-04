Loreto: "El equipo se lo merecía"

José Luis Rodríguez ‘Loreto’ atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Enrique Roca de Murcia tras la victoria ante el Cádiz B (2-1).

En primer lugar, hizo una valoración sobre el partido: << Creo que el equipo se lo merecía, hemos merecido ganar algunos partidos anteriores. Era un partido complicado, en la primera parte hemos entrado bien, dominando y poniéndonos por delante. En la segunda parte nos ha entrado un poco la ansiedad y los nervios, y nos han hecho un gol muy fácil a balón parado. Los cambios nos han dado la frescura suficiente para sacar el partido adelante >>.

Sobre la entrada de Youness: << Era para sujetar un poco el centro del campo. En el momento que hemos el cambio para que no nos dominaran ahí nos han hecho el gol, hemos tenido que cambiar y poner dos puntas e ir a por el partido. Me alegro por el chaval, ha hecho un gran gol >>.

Respecto al bajón en la segunda mitad: << El aspecto mental en el fútbol existe, el murmullo del público, las ocasiones del rival…todo eso afecta a los jugadores. Llega un momento que pierdes el sentido, te entran los nervios, te entra la ansiedad y no dominas. El que no ha jugado al fútbol no sabe lo que se siente ahí. Los cambios nos han dado esa frescura mental que los jugadores de dentro no tenían en ese momento >>.

Preguntado por la presencia de jugadores del Imperial, Loreto dijo que << Hemos ido buscando soluciones desde el primer día que llegamos. Guille Lozano y Rognny se han adaptado bien y han dado el nivel. Felicito a los dos, vamos a seguir en esa dinámica, si tengo que buscar jugadores para que me sumen y están en el Imperial serán uno más del primer equipo. Ahora tenemos más alternativas y así vamos a seguir >>.