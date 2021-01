Liberto: "Todos tenemos la responsabilidad de subir"

El jugador castellonense Liberto Beltrán ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina. El jugador llega cedido del Albacete Balompié, donde había jugado ocho encuentros hasta la fecha. Ya debutó con la elástica azul y dorada el pasado domingo en Linarejos.

Liberto Beltrán (1996, Castellón de la Plana) se ha definido como “un jugador bastante vertical, rápido, con desborde y buen centro. Pero sobre todo, mucho trabajo”. También ha descrito sus objetivos: “quiero seguir mejorando y seguir creciendo como persona y como futbolista, aunque ahora el objetivo es colectivo”.

“Responsabilidad tenemos todos. El objetivo es subir y todos tenemos esa responsabilidad, yo el primero. Quiero aportar mi granito de arena para conseguir los objetivos”

El jugador llega tras haber disputado algunos encuentros en la categoría de bronce con el Albacete Balompié, donde incluso anotó un gol. “No he podido gozar de muchas oportunidades en el Albacete. Este verano estuve en contacto con Pedro Reverte para venir aquí, pero vinieron ofertas de superior categoría. Este mercado ha vuelto a surgir la oportunidad de venir y no me lo he pensado”, concluyó el habilidoso extremo.