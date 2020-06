Francisco Tornel: "Vamos a dar toda la inforamción que se nos pide"

Tornel ha comenzado su comparecencia ante los medios de comunicación leyendo un escrito con cinco puntos que hacían referencia a la estructura accionarial, al proceso de ampliación de capital, a la información para grandes inversores, a la campaña de abonos para la próxima temporada y a la renovación de Julio Algar y Adrián Hernández como director deportivo y entrenador del primer equipo y a la configuración de la plantilla 2020/2021 con el objetivo de ascender a Segunda.

El presidente ha recordado que no hay ningún accionista individual que represente más de un 20% del capital social del club y que el consejo tiene el 31%, por lo que "no puede venderlo al no ser el dueño del mismo" y "simplemente es el órgano gestor" desde que fue nombrado casi por unanimidad en noviembre de 2018.

Con respecto a la ampliación de capital, que finalizará el miércoles 10 de junio, Tornel ha dicho que se han recaudado 777.937 euros en acciones y que están pendientes de suscripción otros 1.514.797.

"Cualquier persona física o entidad jurídica que cubriera el 100% del capital pendiente de suscribir tendría el 33% del mismo y, por lo tanto, lograría el control efectivo del Real Murcia", ha apuntado.

Tornel, en su nombre y en el del equipo que comanda, ha dejado clara la intención de "facilitar cualquier proyecto que suponga la viabilidad para el club" y ha puesto énfasis en la necesidad de hacer frente a las deudas existentes con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, que ascienden a 17,4 millones de euros, y con los acreedores concursales y comerciales.