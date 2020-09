Fran Sánchez: "Nos sentimos engañados por el Consejo Superior de Deportes"

El Consejo Superior de Deportes (CSD) "ha constatado que no hay acuerdo para un protocolo común de retorno del deporte no profesional que aúne las posturas de las más de 60 federaciones deportivas y las Comunidades Autónomas", con lo que anunció "el retorno al esquema que primó durante la primera etapa de la pandemia", y aseguró que "resulta indispensable la realización de controles, como mínimo, antes del inicio de las competiciones, y después, con carácter aleatorio y reiterativo".

"Tras dos semanas de intensa negociación" y "pese al esfuerzo de todas las partes a favor de un acuerdo final, no existe consenso sobre la práctica de pruebas de detección del Covid-19 y sobre los términos en que debe producirse el retorno del público a las competiciones", según añadió el CSD en su comunicado de este martes.

El director general de deportes de la Región de Murcia, ha analizado en los micrófonos de COPE la situación que se ha producido en las últimas horas. Durante las últimas semanas se han mantenido una serie de reuniones con el Consejo Superior de Deportes, la última en la jornada del martes e incluso al final de la misma Fran Sánchez indicó en las redes sociales que "habia sido una reunión muy positiva y que parecía que el acuerdo estaba cercano". La sorpresa llegó poco después cuando se hizo público el comunicado del Consejo que sorprendió a comunidades y federaciones.

El máximo responsable del deporte regional ha indicado en COPE Murcia que "no entedemos que pasó después de terminar la reunión, todo parecía que estaba bien encaminado. Después el comunicado nos encontramos que no habrá protocolo en las competiciones estatales. Pretenden ponerlas en marcha realizando un sólo test. Federaciones y comunidades estamos indignados. Todo iba bien y el CSD ha roto todo de forma unilateral. Nos sentimos engañados. En las próximas horas vamos a mantener reunión con el Comité Olímpico, las federaciones y las comunidades para intentar cerrar un acuerdo. Estoy convencido que habrá protocolo aunque no sea con el apoyo del Consejo Superior de Deportes".

Sobre el comienzo de las competiciones profesionales, Fran Sánchez ha descartado que pueda haber público en las gradas "nosotros hemos autorizado ya que se puedan disputar partidos amisotosos. Las competicones profesionales están reguladas por sus ligas pero a día de hoy está descartado qeu pueda haber público en las gradas".

Sobre el comienzo del deporte base indica que "nuestra intención es que a mediados de octubre se puedan poner en marcha las distintas competiciones".