Fran Sánchez: "Espero que haya público cuanto antes, sempre atendiendo a cuestiones sanitarias"

Fran Sánchez, director General de Deportes, ha analizado en los micrófonos de COPE Murcia, la convocatoria de una comisión especial para la presencia de público en estadios y pabellones que se celebrará el próximo miércoles 30 de septiembre. En este punto el máximo mandatario del deporte regional ha confirmado que "no vamos a poner fecha alguna a la apertura de las instalaciones para que puedan acudir los aficionados de los clubes. La idea es que se comience cuando se pueda, siempre atendiend a las cuestiones sanitarias y lo que nos marque la consejería de Salud. Desde aquí quiero hacer un llamiento a todos para que tengamos prudencia. Está claro que los clubes necesitan la presencia de aficionados en las gradas, que nadie piense que habrá una asistencia multitudinaria. En su día estableceremos, dependiendo de la evolución, con los clubes el número de personas que pueden asisitir. No queremos perjudicar a nadie pero hay que evitar que se tengan que paralizar las competiciones. No podemos dar pasos hacia atrás".

Por otra parte, el BORM ha publicado las fechas en las que comenzarán su actividad las categorías inferiores. Fran Sánchez confirma que "los mayores de 18 años podrán comenzar los entrenamientos el próximo cinco de noviembre, habrá tres semanas de entrenamientos y las competiciones arrancarán el 6 de noviembre. En el caso de los menores de 18 años la pretemporada tendrá como inicio el 13 de octubre y seis semanas después, el 28 de noviembre, será cuando comience la competición".