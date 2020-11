Fermín Aldeguer disptuará el campeonato de Europa de Moto 2

Fermín Aldeguer, el joven piloto de motociclismo murciano de 15 años que este domingo se proclamó campeón de Europa de Superstock 600, disputará la próxima edición del Europeo de Moto2 y seguramente debutará en el Mundial de esa misma categoría, tal y como ha indicado el director de su equipo, Héctor Faubel, quien también ha dicho que este chico natural de la pedanía de La Ñora conducirá "una moto puntera".

Aldeguer, Faubel y Mariano Albaladejo, presidente de la empresa Gesa Mediación, principal patrocinador del piloto, han comparecido en rueda de prensa tras el éxito alcanzado por el deportista en el circuito valenciano de Cheste, donde se hizo con el título de un certamen que ha constado de 11 carreras, de las que ha ganado siete, la última de ellas hace tres días en dura competencia con el tarraconense Álex Toledo, quien ha sido subcampeón.

El restaurante El Estudio de Ana ha sido el escenario de un acto en el que Aldeguer, quien ha lucido la máquina con la que ha sido campeón continental, no ha ocultado su satisfacción por el logro alcanzado y ha hablado de su éxito y de sus planes de futuro.

"Llegué a temer por el título pues después de ganar las seis primeras carreras sufrí varias caídas y pasé a tener al segundo clasificado en mi culo, pero seguí luchando y acabé logrando el campeonato", ha apuntado, al tiempo que ha indicado que "cada vez es más complicado hacerse un hueco porque hay muchos pilotos rápidos en España".

Aldeguer dará el salto al Europeo de Moto2 en 2021 como paso previo a su estreno en el Mundial al año siguiente.

"El Mundial es el sueño que tenía de pequeño y ahora me veo más cerca, pero tengo que seguir trabajando y ganando experiencia para llegar ahí", ha declarado este chaval que ha crecido y sigue haciéndolo subido a una moto.

"Con dos años me monté por primera vez a una pues a mi padre le encantaban las motos y ya con cuatro o cinco años empecé a pilotar y a competir con seis, que es la edad mínima exigida", ha contado.

Como es normal este joven se inspira en alguien que antes que él dio sus pasos y en su caso es el ocho veces campeón del mundo y seis de ellas en la categoría reina, MotoGP: "Cada uno tiene su propio pilotaje y si me fijo en alguien ese es Marc Márquez, que es súper buen tío fuera de la pista y encima de la moto lo da todo. Todos los que nos dedicamos a esto queremos ser como Marc Márquez".

Por su parte, Héctor Faubel, director de la escudería FAU55 Racing, en la que se integra Aldeguer, ha valorado que "en un año súper atípico por la pandemia y en el que se han concentrado dos y hasta tres carreras en un mismo fin de semana la valoración que hacemos es muy positiva y Fermín, con 15 años, ha gestionado muy bien la presión".

De su pupilo, a quien conoce desde hace años, ha resaltado que "es un trabajador nato que hace caso a casi todo lo que se le dice, y no a todo porque evidentemente no es un robot, y un ganador en la pista" y de su futuro ha apuntado que "el tiempo dirá hasta dónde llegará, pues en este deporte hay lesiones que a algunos pilotos que son muy rápidos les han impedido llegar más lejos y no digo que vaya a ser el caso de Aldeguer, quien se va a encontrar con rivales más complicados en categorías de mayor dificultad".

Faubel, quien en 2007 se proclamó campeón del mundo de 125 centímetros cúbicos, ha revelado que el de La Ñora será piloto sustituto de hasta cuatro pilotos del Mundial de Moto2 en 2021, por lo que "raro será que no debute en ese campeonato el año que viene, aunque esperamos que el salto mundialista lo dé en 2022".

Además, el valenciano ha agradecido el apoyo del principal patrocinador del piloto: "Sin dinero en este deporte no es posible competir y en ese sentido agradecemos el apoyo de Gesa Mediación".

Precisamente, la cabeza visible de esta compañía, Mariano Albaladejo, ha avanzado que seguirá apoyando a Aldeguer.

El empresario, quien ha tenido un recuerdo especial para las víctimas de la pandemia y para los empresarios y trabajadores que se ven seriamente afectados por la crisis sanitaria, se ha mostrado orgulloso de que "un chaval de la Región y de La Ñora, yendo a casi 300 kilómetros por hora nos dé esperanza" y ha apuntado que Gesa Mediación le seguirá respaldando, aunque todavía se tienen que sentar a hablar para pactar los términos.

Además, Albaladejo he enviado un recado a los gobernantes. "Hay que avanzar en la Ley del Mecenazgo pues los empresarios somos los que más colaboramos para fomentar el deporte y el Gobierno nos tiene que apoyar a nosotros", ha afirmado.