Felipe Coello: "En deportes no podemos correr riesgos innecesarios"

José Felipe Coello, concejal de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, se ha pasado este miércoles por los micrófonos de COPE Murcia para analizar la situación de la pandemia en la capital y cómo esta influyendo en el deporte. Desde hace varios días se han cerrado nuevamente las instalaciones deportiva y se han parado también las distintas competiciones. En este punto Coello ha indicado que "no podemos correr riesgos innecesarios. Siempre he mantenido que el deporte no es foco de contagios pero ante la situación sanitara en la que nos encontramos esta era la mejor decisión. Veo el deporte como una parte de la solución ante la Covid. El cerrar las instalaciones y parar las competiciones nacionales es la mejor medida.Si somos capaces de controlar la movilidad de la gente, bajamos el número de contagios y la presión en los centros hospitalarios".

En los últimos días los clubes profesionales, El Pozo Murcia Costa Cálida, UCAM CB, UCAM CF o Real Murcia Baloncesto se han visto obligados a guardar cuarentena y en el caso del concejal, por contacto directo con su hijo Juanjo Coello, capitán del Real Murcia, ha tenido que realizar una cuarentena "en casa todos nos hicimos las correspondientes pruebas dando negativo pero lo cierto es que he tenido que guardar el tiempo correspdondiente para ver la evolución".

Estamos ante la temporada más atípica en el mundo del deporte y sobre esta cuestión Felipe Coello indica que "en deportes de sala, al ser espacios cerrados, es donde más se están notando estos problemas con muchos partidos que tienen que ser aplazados. Los deportistas, a veces, no son todo los responables que deben. Por todo esto es por lo que la gente debe tomar nota, lo que ocurre es que muchas veces la gente va a lo suyo y son capaces de faltarte al respeto por tomar este tipo de medidas. Ahora mismo hay que intentar controlar que ese muro de contagios empiece ser descendente y por esto pienso que las medidas que se han tomado nos van a ayudar a conseguirlo".

Como responsable de Salud, unido a su título de doctor, en los últimos días hemos visto a Coello inyectando vacunas y en este aspecto resalta que "para mi es una satisfacción poder ayudar. Puedo decir que ayer, tras estar colaborando en Jesús Abandonado, muy fui a realizar otras tareas de mi concejalía con una gran alegría".

Sobre la situación de cierre al público de los eventos deportivos destaca que "me parece muy bien que Salud vaya estudiando la situación cada semana para tomar decisiones".

Sobre cómo puede afectar estos parones a los equipos Coello destaca que "hay equipos que han salido muy bien de esta situación, caso de San Pablo Burgos que está haciendo una temporada extraordinaria y a otros equipos les está costando más. Ahora me estoy acordando de Carlos Alcaraz al que vemos en confinado en un hotel en Australia".

Sobre los equipos de fútbol de la capital indica que "creo que el UCAM, a pesar del tropiezo del pasado fin de semana, va a lograr el objetivo y que el Real Murcia también va por el buen camino. ·Espero que la próxima temporada ambos puedan estar en una categoría superior".